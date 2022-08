Carolina Marconi concorrente del GfVip 7?

Carolina Marconi concorrente al GfVip? Lo scorso gennaio la showgirl ha annunciato la vittoria della sua battaglia contro il tumore al seno, vivendo così un’estate finalmente più spensierata e libera dal pensiero della malattia. Ora, a 18 anni di distanza dalla sua partecipazione al Grande Fratello, sarebbe pronta a ritornare nella casa per parlare anche di questa sua esperienza.

Carolina Marconi concorrente del Gf Vip 7?

Le voci che danno Carolina Marconi nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7 sono date quasi per sicure.

La showgirl dunque, dopo un’estate spensierata assieme al compagno Alessandro Tulli, sarebbe pronta a rimettersi in gioco anche in televisione. Il tema del suo nuovo viaggio nella casa, molto probabilmente, sarà l’amore. “L’amore si dimostra, non si promette”, si legge nell’indizio social che svela come l’amore, con alta probabilità, sarà la cifra del suo viaggio anche nelle dinamiche del reality. Carolina, che non si è mai per vinta nella sua battaglia contro il tumore, è pronta quindi a raccontare a tutta Italia il suo difficile percorso durante la malattia e la sua rinascita.

La rinascita di Carolina Marconi

La rinascita di Carolina Marconi, indubbiamente, passa anche dalla storia d’amore con Alessandro Tulli. Il settimanale Chi ha fotografato i due felici e sereni lo scorso luglio, durante una vacanza a Formentera.