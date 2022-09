Stand Up Comedy: chi sono i comici e dove vedere la nona stagione in tv e streaming

Stand Up Comedy è il programma comico che torna con la nona edizione. Ci sono delle novità in vista come nuovi comici ma anche uno spin off che è alla sua seconda edizione. Ecco dove vedere il programma in televisione e in streaming.

Stand Up Comedy: chi sono i comici

Stand Up Comedy ritorna con la sua nona edizione da giovedì 29 settembre. Ci saranno due appuntamenti a settimana in seconda serata a partire dalle ore 23.

I protagonisti del primo doppio appuntamento di giovedì 29 settembre saranno Stefano Rapone, tra i più bravi comici italiani attualmente in circolazione, Francesco Mileto e, a seguire, Saverio Raimondo, tra i big della stand up comedy, e Nicolò Falcone.

I comici che vedremo nel secondo appuntamento, in onda giovedì 6 ottobre, invece, saranno Francesco De Carlo, anche lui presente fin dalla prima edizione con il gruppo Satiriasi, fondato da Filippo Giardina (anche lui protagonista di quest’edizione), e Sofia Gottardi e, a seguire, Luca Ravenna e Pietro Casella. Ecco tutti gli altri comici: John Vincent, Nathan Kiboba, Pietro Casella, Stefano Gorno, Velia Lalli, Carmine Del Grosso, Laura Formenti, Giorgia Fumo, Pietro Sparacino, Daniele Fabbri, Davide Mafrica, Edoardo Ferrario e Daniele Tinti.

Dove vedere la nona stagione in tv e streaming

Il programma comico è possibile seguirlo in televisione e in streaming a partire da giovedì 29 settembre, su Comedy Central, canale 129 di Sky e in streaming su NOW. Ci sarà anche uno spin-off sul canale YouTube di Comedy Central, dal titolo Stand Up Comedy Rehab, giunto alla seconda edizione.

LEGGI ANCHE: Manuel Agnelli, nuovo album da solista: è il primo. Titolo e data d’uscita del disco