Stan Lee, documentario Marvel su una figura storica: anticipazioni, uscita, dove vedere e trailer

Stan Lee, documentario: con materiale d’archivio e con la voce del protagonista arriva il racconto sulla vita dei creatori dei più importanti personaggi lanciati dalla Marvel. Ecco quando e come vedere il documentario.

Stan Lee, documentario Marvel su una figura storica: anticipazioni

Stan Lee, il documentario: arriva la celebrazione dell’uomo simbolo della Marvel. Realizzato dai Marvel Studios e diretto da David Gelb, il documentario racconta la storia di Stan con le sue stesse parole, ripercorrendo la sua vita dall’infanzia difficile vissuta come Stanley Lieber all’ ascesa della Marvel Comics.

Ecco la sinossi ufficiale: “Il regista David Gelb ha intessuto questo filmato per raccontare la storia della vita di Lee, sia i successi che le insidie. Le registrazioni vocali sono accompagnate da clip di interviste archiviate, cinegiornali e persino modelli in creta che immergono i fan nella sua mente incredibile ma complicata. Anche alcuni dei colleghi più stretti dello scrittore, come Flo Steinberg, prestano la loro voce a questo film avvincente, che offre uno sguardo intimo probabilmente all’editore di fumetti più influente di tutti i tempi”.

Stan Lee, documentario: uscita e dove vedere

Il documentario non arriva al Cinema ma sulla piattaforma streaming della Disney+ il 16 giugno 2023 dopo un’anteprima al Tribeca Film Festival.

Il Trailer

