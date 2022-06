Squid Game 2, l’annuncio ufficiale di Netflix: quando esce?

Squid Game 2, ecco l’annuncio ufficiale di Netflix: quando esce? Il colosso dello streaming ha pubblicato il primo teaser dedicato al sequel della serie di culto coreana. Cosa sappiamo di preciso?

Squid Game 2, il teaser di Netflix: quando esce il sequel?

Dopo mesi di silenzio, Netflix comincia a stuzzicare i fan di Squid Game. È bastato un breve video sui profili social della piattaforma streaming americana per creare un clima di eccitazione tra i più appassionati alla serie cult coreana, vero e proprio successo globale nel 2021.

Netflix ha pubblicato un teaser sulla seconda stagione dello show scritto e diretto da Hwang Dong-hyuk, con una breve didascalia: “Pronti. Partenza. Via. Squid Game continua, Solo su Netflix“. Un semplice occhio robotico, della terrificante bambola Young-Hee, e un due luccicante rosso nella sua pupilla.

E non è tutto: su Twitter è stato pubblicato un messaggio ufficiale dell’ideatore dello show: “Una nuova partita sta per cominciare. Ci sono voluti dodici anni per dar vita alla prima stagione, e dodici giorni per farne la serie Netflix più popolare di sempre.

Rendo omaggio ai fan di tutto il mondo, grazie per aver guardato e apprezzato la nostra serie. E ora, Gi-Hun sta tornando. Frontman sta tornando. La Stagione 2 sta arrivando. L’uomo in completo col Ddjaki potrebbe farsi vedere. Vi presenteremo anche il fidanzato di Young-Hee, Cheol-Su. Unitevi a noi per una nuova partita”.

Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM — Netflix (@netflix) June 12, 2022

Quando esce la nuova serie? Tutto quello che sappiamo

Nonostante i primi annunci siano una conferma importante per tutti i fan della serie, purtroppo non ci sono ancora informazioni ufficiali sulla data di uscita di Squid Game 2. Sono tante le anticipazioni nella lettera dell’autore. Nonostante le prime indiscrezioni facessero pensare a un possibile prequel dedicato a Frontman, il misterioso gestore del gioco mortale, non sembra che sarà così. Hwang Dong-hyuk conferma che rivedremo Gi-Hun, il protagonista della prima stagione interpretato da Lee Jung-jae. Con ogni probabilità, quindi, la seconda stagione potrebbe seguire il rientro in campo di Gi-Hun e i suoi tentativi di demolire il gioco dall’interno. Per scoprire cosa accadrà, tuttavia, dovremmo attendere ancora un bel po’. La nuova serie potrebbe uscire verso la fine del 2023 e l’inizio del 2024.