Dazn, prezzi e tariffe in aumento: per chi e come cambiano

Dazn, costi in aumento con l'inizio del 2024. Non arrivano buone notizie per gli appassionati di Serie A. Ecco cosa cambia.

Dazn, con il nuovo anno sono state comunicate le nuove tariffe con dei rincari che sono stati annunciati. Dunque, cambia il piano dei costi e proposte per chi vorrà vedere, soprattutto, le partite di Serie A.

Dazn, prezzi e tariffe in aumento

Dazn con il nuovo anno ha cambiato il piano delle tariffe per guardare la Serie A. L’azienda di streaming ha comunicato con una nota ufficiale il cambio delle proposte economiche per l’anno 2024 con possibilità di pagare mensilmente oppure annualmente.

Per chi e come cambiano

Le tariffe nuove entreranno in vigore per i nuovi clienti che sottoscriveranno un nuovo abbonamento a partire da gennaio 2024 mentre resta indifferente per chi l’abbonamento non ha scadenza oppure è collegato al piano di internet sottoscritto con contratto.

Per il piano Dazn Start, il più economico, l’aumento è di un euro per la sottoscrizione mensile (da 13,99 a 14,99) e a circa dieci per quella annuale (da 89,99 a 99). Per quanto riguarda Dazn Standard invece, per guardare le gare in contemporanea su due dispositivi, non cambia prezzo per la sottoscrizione mensile (40,99 euro). Ma se si vuole sottoscrivere l’abbonamento annuale si dovranno pagare 359 euro invece che 299 (un aumento di 60 euro). Infine, l’abbonamento Dazn Plus, quello che permette di guardare le partite su due dispositivi diversi, per la proposta mensile l’aumento è di 4 euro – da 55,99 a 59,99 – mentre quella annuale di 90 euro (da 449 a 539).