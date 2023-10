Sponsor Roma sulle magliette: le cifre e perché fa discutere

Sponsor Roma: soldi per due anni ma tante polemiche che mettono in difficoltà soprattutto la città. Ecco perché.

Sponsor Roma: il nuovo accordo siglato dal club giallorosso con uno degli eventi più importanti al mondo ha portato sicuramente soldi nelle casse degli americani ma ha generato alcune polemiche con la Capitale.

Sponsor Roma sulle magliette: le cifre

Finalmente il club di calcio della Roma ha trovato il suo sponsor principale sulle sue magliette. “L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova partnership biennale con Riyadh Season, che vedrà uno dei più importanti eventi mondiali di intrattenimento apparire sulla maglia giallorossa. Con la sua quarta edizione che inizierà alla fine di questo mese, la Riyadh Season rappresenta un nuovo punto di riferimento per i festival di intrattenimento. Migliaia di visitatori di tutto il mondo vi si recano per assistere a concerti, eventi culturali, mostre e molto altro in luoghi iconici della capitale dell’Arabia Saudita. Sua Eccellenza Turki Alalshikh, Presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita, ha dichiarato: “La maglia giallorossa è unica, è sinonimo di AS Roma in tutto il mondo e siamo orgogliosi che Riyadh Season da oggi sarà associata a una maglia così iconica”. Come il calcio, Riyadh Season mira a riunire le persone con la sua vasta gamma di eventi di intrattenimento internazionali e questa collaborazione offrirà una visibilità ancora maggiore attraverso uno dei club più seguiti al mondo”. “Il recente successo della Roma in Europa rende il far parte di questo famoso Club un momento emozionante e non vediamo l’ora di vedere cosa si potrà realizzare nei prossimi anni insieme.”

Le cifre dell’accordo (biennale) sono pari a 12,5 milioni a stagione e dunque 25 milioni in totale. Inoltre, sono previste anche due amichevoli che si giocheranno in terra saudita, probabilmente già durante la stagione.

Perché fa discutere

Il nuovo sponsor entra in polemica e in contrasto con la città di Roma. “Ho da poco saputo dell’accordo della Roma con il nuovo sponsor di Riad. Devo capire bene di cosa si tratta prima di commentare”, è stato il primo commento a caldo del sindaco Roberto Gualtieri. Il punto che potrebbe creare malcontento sta nel fatto che Riad è in corsa con Roma per l’organizzazione di Expo 2030.

