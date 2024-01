Soulé andrà in Premier League? Il futuro dell’ala della Juventus

Il futuro di Matias Soulé è in Premier League? Sempre più forte la pressione delle squadre inglesi sulla talentuosa ala di proprietà della Juventus. Qual è il progetto dei bianconeri per la giovane stella?

Matias Soulé e le sirene della Premier League, il futuro dell’ala della Juventus

Matias Soulé Malvano, talentuosa ala argentina della Juventus in prestito al Frosinone, ha attirato molta attenzione su di sé negli ultimi mesi grazie ad una serie di grandi prestazioni. Il giovane esterno ha trascinato i ciociari in questa prima parte di stagione, sfornando ben 7 goal ed un assist. Risultati ottimi che fanno sorridere i bianconeri, ma che hanno anche attirato l’attenzione di molti club della Premier League. Molti club inglesi tengono d’occhio le prestazioni di Soulé e sembrano disposte a fare la propria mossa già nel mercato di gennaio. Per il momento i più interessati sembrano essere il Newcastle ed il Crystal Palace, in cerca del giocatore giusto per cambiare marcia. Si registrano dei primi sondaggi anche da un club di Championship, il Southampton, che insegue la promozione diretta nella massima serie inglese.

Cosa ha intenzione di fare la Juventus?

Al momento la Juventus non sembra affatto disposta a cedere Soulé già a gennaio. Secondo il ds del Frosinone, Guido Angelozzi, la Vecchia Signora intende lasciare l’ala in Ciociaria fino a giugno, così che possa continuare a crescere insieme agli altri giovani primavera bianconeri Enzo Barrenechea, Kaio Jorge e il possibile nuovo arrivo Dean Huijsen: “È seguito da tanti club, ma dalla Juve, fino ad oggi, hanno detto che sono felici del percorso che stanno seguendo i tre bianconeri. Sono convinto che rimangono tutti e tre fino a giugno”.

La sua permanenza a lungo termine in bianconero è tutt’altro discorso. Secondo diverse fonti la Juventus avrebbe già stabilito un prezzo minimo di 30 milioni, una somma che molti club inglesi sarebbero ben disposti a spendere per assicurarsi il talento dell’argentino. Dietro questa scelta ci sarebbero anche le promettenti prestazioni della stellina turca Kenan Yildiz. La Juve punta tantissimo su di lui e ha intenzione di dargli quanto più spazio possibile in prima squadra per crescere, anche a costo di sacrificare Matias Soulé.