Oroscopo settimanale Branko 1-7 maggio, previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dall’1 al 7 maggio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni di maggio? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dall’1 al 7 maggio, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano in questi primi giorni di maggio? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dall’1 al 7 maggio.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Branko Maggio 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 1-7 maggio

Fulmini e saette per i nati nell’Ariete. Tanti scontri soprattutto in ambito lavorativo vi rendono paranoici e particolarmente scontrosi. Non riuscite a sopportare chi sembra sempre avere qualcosa da ridire sul vostro operato. Rifuggite ulteriori rapporti sociali, convinti che ci sia sempre qualcuno pronto a criticarvi. A volte non è un male prendersi del tempo per sbollire in solitaria.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 1-7 maggio

Fatica e stress nei prossimi giorni per gli oberatissimi nati nel Toro. Pochi momenti di pausa in questa settimana, tra colonne di pratiche lavorative e continue problematiche in ambito familiare. Vi sentite soffocati dalle troppe responsabilità che vi assaltano in questi giorni. Ingoiate questo boccone amaro e continuate ad avanzare, c’è un raggio di sole all’orizzonte.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 1-7 maggio

Settimana all’insegna dell’amore per i nati nei Gemelli. Ottime notizie sia per i single che per le coppie. Chi è solo non lo sarà per molto, una nuova conoscenza potrebbe rivelarsi qualcosa di ben più profondo di un’amicizia. Chi invece è già in compagnia, troverà modo di portare più brio ed effervescenza nel rapporto col suo partner: non abbiate paura di spingervi un po’ più in là.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 1-7 maggio

Campagne e aria pulita nel futuro dei nati nel Cancro. Lo stress della vita cittadina vi ha ormai demolito, siete ormai vacui come lo smog sia nell’anima che nel corpo. Vi serve qualche giorno fuori porta, in mezzo alla natura, per rivalutare le vostre priorità. Cercate di capire se è il caso di cambiare strada o se è meglio ricaricare le batterie e tornare alla carica più determinati di prima.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 1-7 maggio

Notizie improvvise in arrivo per i nati nel Leone. In quella che si parrebbe una settimana senza troppe scosse, il momento clou potrebbe essere un’informazione inaspettata che potrebbe cambiare le carte in tavola. Sta a voi decidere in che modo reagire: qualunque cosa decidiate di fare, sappiate che non si torna più indietro.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 1-7 maggio

Voglia di sfuggire alla quotidianità per i nati nella Vergine. Troppo lavoro, troppa monotonia, troppi sospiri nelle ultime settimane. Siete sul punto di esplodere ormai, avete bisogno di un cambio di scenario. Cogliete la prima occasione, qualsiasi essa sia, per lasciare il nido almeno per un po’. Potrebbe essere la pausa che cercate, ma anche l’inaspettato inizio di una nuova fase della vostra vita.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 1-7 maggio

Sguardo al passato nei prossimi giorni per i nati nella Bilancia. Una serie di delusioni nel presente vi spingono a consolarvi con ricordi lontani. Vi sentite in vena di rispolverare vecchie passioni e telefonare persone ormai lontane. Non c’è nulla di male a riaccendere qualche amicizia, ma non perdete di vista i vostri obiettivi futuri. Rifugiarsi nel passato potrebbe farvi fare troppi passi indietro.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 1-7 maggio

Troppa solitudine in questa settimana per i nati nello Scorpione. Alcuni scontri velenosi con persone a voi vicine vi portano a rigettare la compagnia altrui, anche quando vi servirebbe una mano amica. Chiudervi a riccio non farà altro che peggiorare i vostri problemi ed incrinare senza motivo i rapporti a cui tenete di più. Abbiate il coraggio di chiedere l’aiuto che vi serve.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 1-7 maggio

La Luna Piena porta incertezza ai nati nel Sagittario. Le colonne portanti su cui poggia la vostra vita non sono così stabili come pensate. Un misto di dubbi interiori e parole non dette continua a rosicchiarle alla base. Prima che crolli tutto è bene portare chiarezza, sia in ufficio che in amore. Armatevi di coraggio e buttate fuori quello che pensate, ma preparatevi all’impatto.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 1-7 maggio

I nati nel Capricorno fumano d’invidia in questi giorni. Troppe occasioni perse che sembrano finire in braccio a chi non ritenete in grado di sfruttarle al meglio, a differenza vostra. I vostri sforzi non vengono riconosciuti abbastanza e la cosa vi manda ai matti. Non lasciate che la frustrazione offuschi il vostro giudizio, continuate per la vostra strada. Occhio inoltre alla gelosia in amore: non avete nulla da temere.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 1-7 maggio

Un’esplosione di idee travolge i nati nell’Acquario. L’intuizione giusta vi colpirà a metà settimana, dandovi un’opportunità di mettervi alle spalle una serie di grattacapi che vi trascinate dietro da aprile. Non abbiate paura di utilizzare metodi poco ortodossi, fidatevi del vostro istinto. È l’unico modo per conquistarvi un po’ di tempo libero e tutelare il vostro benessere mentale.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 1-7 maggio

Nuove entrate in arrivo per i nati nei Pesci. Dopo una lunga attesa, potreste finalmente avere la liquidità che vi serve per investire nei vostri progetti. Cogliete l’attimo, non fatevi distrarre dalle tentazioni: puntate dritti verso il vostro obiettivo. Attenti però a non fare il passo più lungo della gamba, prendete coscienza dei vostri attuali limiti.