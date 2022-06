Sonia Bruganelli lascia il Gf Vip e il suo ruolo da opinionista. La notizia era nell’area ma è stata confermata dalla moglie di Paolo Bonolis in una intervista rilasciata a Chi.

Sonia Bruganelli lascia il Gf Vip: ecco perchè

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, si era distinta nella precedente edizione del Grande Fratello Vip per la sua schiettezza come opinionista nei confronti dei concorrenti del reality. Una schiettezza che, però, non rivedremo nella prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Sonia, infatti, in una intervista a Chi ha detto che per lei, ora, è tempo di “tornare a casa”. Bruganelli, infatti, ha dichiarato di avere un nuovo progetto. “Ho appena riaperto casa mia – ha infatti affermato – ovvero la casa dove conduco i libri di Sonia. Siamo giunti alla sesta stagione del format e le novità sono tante. Prima di tutto vi annuncio che l’edizione che stiamo registrando andrà in onda a settembre“.

Un altro dei progetti che Bruganelli è in cantiere è il ritorno di Ciao Darwin.

Il “grazie” al Gf Vip

Per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, Bruganelli ha ringraziato il programma, dicendo che “con grande sincerità, ammetto che il reality mi ha dato una popolarità che prima non avevo. Però non è cambiato nulla nel mio modo di raccontarmi sui social, perchè sono sempre stata me stessa anche nel Gf Vip“. Per un certo periodo si era parlato di far tornare Bruganelli al programma in veste di unica opinionista, ma pare che questa opzione sia stata scartata.