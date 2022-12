Simon & The Stars, chi è il celebre astrologo del web: oroscopo, blog, vita privata

Chi è Simon & The Stars, tutto sul celebre astrologo del web. Scopriamo qualcosa in più su Simone Morandi, astro blogger italiano di grande successo. Dalla carriera online alla vita privata.

Chi è Simon & The Stars, vita privata e carriera dell’astro blogger

Nato sotto il segno dell’Acquario, Simone Morandi, noto sul web come Simon & The Stars, è un famoso astrologo internettiano, fondatore dell’omonimo blog dedicato alla lettura delle stelle. Avvocato e agente specializzato in diritti d’autore, Morandi è fin da piccolo un grande appassionato di astrologia.

A riaccendere il suo interesse per la materia, nel 2010, è una conversazione con Luisa De Giuli, astrologa di Unomattina e del TG5. Lo spiega lui stesso in un’intervista al Corriere della Sera: “Abbiamo parlato tutta la sera. Il giorno dopo mi sono comprato un manuale. E poi mi sono iscritto all’Università: corsi a distanza e Summer School in un antico college inglese”. Per qualche anno continua a coltivarla come passione personale. Poi, nel 2013, arriva un’occasione che diventa una svolta nella sua carriera.

Un suo amico intimo, l’autore Claudio Roe, gli fa una domanda seria: “Ma dopo tutto questo studio, non vorresti trasformare questa passione in qualcosa di più concreto?”.

È proprio Roe a spingere Morandi a scrivere oroscopi su Facebook, social in cui trova successo: “Il nome Simon & the Stars lo devo a lui. Le “stars” sono un gioco di parole tra le stelle e i miei clienti come avvocato. Ho cominciato a scrivere libri, a essere ospite di trasmissioni radio e tivvù come La prova del cuoco e Detto fatto.

E la comunità di Facebook è lievitata. È un popolo”. Oggi, oltre al già citato blog, Simon gestisce una serie di pagine social seguitissime. Ha ancora una pagina Facebook, seguita da oltre 300mila persone, un profilo Instagram, con circa 115mila follower, e un canale Youtube, che conta quasi 85mila iscritti.

Vita privata e rapporto con i fan: “Mi scrivono soprattutto donne”

Si sa ancora molto poco circa la vita privata di Simon & The Stars che, nonostante l’enorme presenza online, non è solito condividere molti dettagli personali.

Ha spesso parlato del rapporto con il suo ampio pubblico che spesso lo contatta in cerca di consigli astrologici: “Il 95% delle persone che mi scrive sono donne. La maggior parte chiede lumi su vicende amorose. Molte mi mandano direttamente il segno zodiacale dell’uomo che vorrebbero amare. Io evito più possibile di dare consigli personali. Scrivo oroscopi pubblici. E il mio stile è giocoso: collego i personaggi delle favole Disney o del Trono di spade all’astrologia.

Nei libri faccio coincidere il destino di un segno zodiacale con un film”.