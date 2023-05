Sondaggio sulla sicurezza: due italiani su tre chiedono più forze dell’ordine

Un sondaggio sulla sicurezza in Italia ha evidenziato come due cittadini su tre non si sentano del tutto al sicuro.

Oltre alle notizie di gossip, calcio e cronaca, è anche tempo di interrogare i cittadini e interrogarsi sull’operato svolto fino ad ora. Un sondaggio sulla sicurezza in Italia ha evidenziato come due cittadini su tre non si sentano del tutto al sicuro.

Più di metà vorrebbe maggiori forze dell’ordine.

Sicurezza: un sondaggio evidenzia percentuali negative

Secondo i risultati di un sondaggio sulla sicurezza, effettuato da Quorum/YouTrend – per Sky TG24 – molti cittadini italiani sentono di non essere al sicuro nella loro quotidianità. Il 66% vede nella sicurezza di tutti i giorni un vero e proprio problema. Una statistica che cresce fino al 75% se ci si domanda come funzioni la sicurezza nel complesso in Italia. Su 10 italiani, solo per uno il problema della criminalità organizzata non è grave, mentre gli altri nove la considerano una criticità importante, soprattutto se si intervistano cittadini over 55.

Per quanto riguarda il tema sicurezza e forze dell’ordine, ben 2/3 non si sentono al sicuro e più della metà (esattamente il 59%) chiede più forze dell’ordine. Il 31% degli intervistati pensa di sentirsi al sicuro, mentre il 3% ha risposto “non so”.

Sul 100% dei cittadini presi in esame, ben il 68% ritiene che una grande città sia più pericolosa; i residenti più “sicuri” sembrano essere quelli che vivono nei paesi lontani dalle cosiddette “metropoli”

I cittadini delle grandi città, come Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, ritengono di vivere nei luoghi più “pericolosi”, in cui è più semplice registrare fatti di cronaca nera, o eventi legati a sparatorie, omicidi, furti e rapine. Ma rimangono comunque più su – nelle statistiche – di altri comuni più piccoli connessi alle grandi città di provincia. Le città medio-grandi (che toccano o superano i 500.000 abitanti) vedono uno schieramento omogeneo tra chi le ritiene più sicure e chi meno.

Un dato appare certo, l’aumento delle forze dell’ordine è una richiesta di molti.