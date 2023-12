Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo stanno insieme? Le voci sul flirt

Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo stanno insieme? Secondo alcune insistenti voci dal web, la reginetta dei reality show e il talentuoso calciatore della nazionale si starebbero frequentando già da un po’. Cosa sappiamo sul nuovo flirt?

Voci di flirt per Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo: stanno davvero insieme?

Nelle ultime ore una possibile nuova storia d’amore ha cominciato a far chiacchierare gli appassionati di gossip. Secondo Deianira Marzano l’ex protagonista del Grande Fratello Vip 6 Soleil Sorge e il trequartista dell’Aston Villa e dell’Italia Nicolò Zaniolo avrebbero cominciato a frequentarsi. A riprova della sua tesi, l’esperta di gossip ha pubblicato una storia in cui mette a confronto due foto vacanziere pubblicate da Soleil e Nicolò, palesemente scattate nello stesso luogo: “Spiegatemi”. In seguito Marzano ha ribadito il concetto, affermando che “una persona fidata” le avrebbe confermato la notizia. Al momento nessuno dei due diretti interessati ha ancora confermato o smentito il flirt: quanto c’è di vero in questa storia?

Il passato sentimentale di Soleil e Nicolò

Le notizie su Soleil e Nicolò sembrano realistiche: al momento entrambi sono ancora in cerca di un nuovo amore dopo la fine di storie importanti. Da parte sua Zaniolo, dopo la rottura con la madre di suo figlio Sara Scaperrotta e la fine della sua storia d’amore con Chiara Nasti, ha vissuto molti brevi flirt negli ultimi tempi, i più recenti con Sophie Codegoni e con Sofia Costantini. Soleil, invece, ha chiuso da qualche mese la storia con il suo storico compagno Carlo Domingo. La rottura l’ha ferita profondamente, come spiega in un’intervista a Novella 2000: “L’ultima storia è stata una forte delusione. Per il momento sono concentrata solo sul lavoro e sulle cose che mi fanno stare bene, e che dipendono esclusivamente da me”. Entrambi sono ancora in cerca della persona giusta e potrebbero aver trovato sollievo l’uno nelle braccia dell’altra. Come andrà a finire?