Il Cantante Mascherato, puntata dell’8 aprile: anticipazioni, ospiti e chi sarà l’investigatore per una notte

Il Cantante Mascherato arriva in prima serata su Rai 1 sabato 8 aprile con la quarta puntata. Alcune maschere già sono state svelate. Ecco, inoltre, chi sarà l’investigatore per una notte per il secondo appuntamento. Sarà possibile seguire le puntate anche in streaming su RaiPlay.

Il Cantante Mascherato, puntata dell’8 aprile: anticipazioni Il Cantante Mascherato, l’amato talent show diretto da Milly Carlucci, è alla sua quarta edizione nel 2023. Sabato 8 aprile arriva in prima serata su Rai 1 con il quarto appuntamento. La prima maschera scoperta è stata quella del Cigno, dove si celava una coppia formata da Sandra Milo e Antonio Mezzancella. Mentre nellaterza punatata sono state svelate le identità dei Colombi e della Rosa che nascondevano, rispettivamente, Simona Izzo e Ricky Tognazzie Valeria Fabrizi. In questo momento, quindi, sono otto le spettacolari maschere rimaste in gara: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Porcellino, Stella, Criceto e Scoiattolo nero Ospiti e chi sarà l’investigatore per una notte Oltre ai classici artisti in costume, infatti, ogni puntata ospiterà un Mascherato per una notte: “Una mega-maschera nuovissima a forma di cuore. L’ospite d’onore arriva, diamo degli indizi, lo andate a scoprire subito e si smaschera subito quella sera“. L’investigatore per una notte nella quarta puntata si cela dietro l’identità di uno di questi nomi: Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, Nek, Umberto Tozzi e Renato Zero. Inoltre, la quarta puntata si arricchirà della presenza di alcuni ospiti, come Nathalie Guetta, Francesco Paolantoni, Nino Frassica e Tullio Solenghi. Al fianco della Carlucci, come sempre, cinque investigatori d’eccezione: Flavio Insinna, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Serena Bortone che, insieme al pubblico a casa tramite il voto social, avranno il compito di valutare le esibizioni dei vip mascherati in gara.