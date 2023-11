Sinner in semifinale agli Atp Finals: contro chi, a che ora, dove vedere in tv e streaming

Sinner in semifinale agli Atp Finals di Torino: il campione azzurro continua a stupire e regalare gioie al tennis italiano. Il 22enne è in attesa in queste ore di conoscere il suo futuro avversario per prepararsi anche mentalmente.

Sinner in semifinale agli Atp Finals: contro chi

Jannik Sinner è arrivato alle semifinali Atp Finals di Torino. Il tennista italiano ha battuto il danese Holger Rune (6-2, 5-7, 6-4), al termine di una battaglia durata oltre due ore. C’è ancora attesa per vedere chi sarà l’avversario del campione italiano. Uscirà dalle due sfide che vedono contrapposti Alcaraz vs Medvedev e Rublev vs Zverev. “Come ho detto e’ un privilegio essere qui. Giocare in Italia mette una pressione superiore, ma e’ una pressione positiva. Il pubblico mi regala tanta energia.Ho la chance di giocare cinque match qui (e quindi di arrivare in finale…) – ha spiegato il 22enne campione italiano nella conferenza stampa dopo il match contro Holger Rune –. Io come Tomba e Valentino Rossi? Loro, nello sci e nel motociclismo, sono di un altro livello. Il paragone con loro è ancora un po` troppo precoce: hanno vinto molto di più ed hanno avuto una carriera molto più lunga, io ho solo 22 anni”. Sulla semifinale e il possibile avversario, ha aggiunto: “Su questo tipo di campo il servizio di `Sascha` (Zverev) o Daniil (Medvedev) può essere molto pericoloso: Carlos (Alcaraz) è capace di cambiare qualità e livello da una partita all’altra…. Mi piace molto guardare il tennis, diciamo che seguirò entrambi i match”.

Dove vedere in tv e streaming

La semifinale di Sinner potrà essere seguita sia in diretta tv in chiaro sia in streaming o su piattaforme a pagamento. Infatti, il match andrà in onda su Sky Sport (e in streaming su Now) e su Rai 2 ma anche su Raiplay. Gli orari sono ancora da definire: si sa che un possibile orario è alle 14.130 oppure alle 21. Mentre l’eventuale finale è in programma domenica 9 nel pomeriggio.