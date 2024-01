Sinner a Sanremo: la risposta del tennista ad Amadeus

Sinner a Sanremo: Amadeus vorrebbe come ospite per una serata il campione azzurro di tennis al Festival che avrà inizio nei prossimi giorni. L’invito è arrivato anche in modalità social. Tuttavia, il tennista non sembra convinto.

Sinner a Sanremo

Jannik Sinner dopo la vittoria agli Australian Open è fortemente corteggiato da Amadeus per partecipare come ospite all’imminente Festival di Sanremo 2024. Sui social è arrivato, addirittura, l’invito: “Ciao a tutti da Amadeus, Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama! Questo messaggio è per te, Jannik, sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l’invito a venire al festival di Sanremo”, dice il direttore artistico. “Tutti me lo chiedono, ovviamente c’è la grande gioia di vederti a Sanremo: non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a Sanremo quando vuoi, in una delle cinque sere. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Aspetto una tua risposta. Ciao Jannik, sei il numero uno“, conclude Amadeus.

La risposta del tennista ad Amadeus

All’invito del conduttore, il tennista ha risposto negativo: “Sono negato in tutto quello che riguarda il canto e il ballo. La mia priorità rimane il tennis e se un po’ mi conosco, io a Sanremo non ci vado”.

Non è mancato il commento ironico di Fiorello: “Io so già che quando Sinner andrà al Quirinale – ha scherzato Fiorello a VivaRai2 – a un certo, punto, sotto la divisa di un corazziere verrà fuori Amadeus per convincerlo a venire a Sanremo”. “Jannik, io posso capire quello che ti sta succedendo, Amadeus ti ha puntato e non ti mollerà fino a quando non dirai di sì. So cosa si prova quando fa così. Sinner io so che tu sarai a Sanremo, andrà così, sarai lì in Val Pusteria e mentre mangiate canederli vedrete uno che arriva dalle nevi, è Amadeus che ti convince a venire a Sanremo”.