Sinner ha vinto la competizione australiana portando a casa la coppa ma anche diversi milioni di euro. Una vincita che arricchisce di tantissimo il conto del tennista italiano.

Sinner quanto ha guadagnato con la vittoria agli Australian Open

Jannik Sinner ha vinto il torneo degli Australian Open. Molti si chiedono sulla vincita in termini economici del giovane tennista italiano. Sinner, per l’edizione 2024 della competizione, si è portato a casa 86,5 milioni di dollari australiani il totale del montepremi in crescita del 13% rispetto al 2023 soprattutto grazie ai diritti televisivi.

Le parole del tennista

“Ho dormito poco, ma è una grande emozione realizzare pian piano quello che ho fatto. È un grande risultato per me e per la mia squadra, sono davvero felice di essere qui”, ha dichiarato il tennista il giorno dopo la vittoria.

“Ovviamente c’erano molte emozioni nella mia testa subito dopo il match point: il duro lavoro, i sacrifici che ho fatto durante tutta la mia carriera e condividere questo momento con la mia squadra è stata forse la sensazione più bella che ho avuto fino ad ora. Sono grandi emozioni. Ero semplicemente felice; ieri forse non riuscivo ancora a crederci, e ora comincio a rendermene conto, quindi è una sensazione bellissima. È bello essere qui, il tempo è bello”.

“All’inizio di una stagione, non sai mai cosa accadrà e cosa sta succedendo – aggiunge – Ma mi sentivo abbastanza preparato e pronto a fare bene qui. Onestamente non ci penso a eguagliare i 10 titoli di Djokovic. Nole gioca in un campionato diverso. Sono felice di avere questo trofeo quest’anno, poi vedremo cosa accadrà. C’è ancora molto lavoro da fare, ma mi divertirò e poi vedremo cosa potrò ottenere in futuro.”