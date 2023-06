Morte Berlusconi, cambia la programmazione tv su Rai 1 e Canale 5 mercoledì 14 giugno: ecco cosa va in onda

Morte Berlusconi, cambia la programmazione tv sulle reti principali in prima serata. Ecco quali speciali vanno in onda.

Morte Berlusconi, cambia la programmazione tv: sulle reti principali in prima serata vanno in onda degli speciali dedicati al passato e alla vita non solo politica del Cavaliere. Ecco quali sono i programmi mandati in onda su Rai 1 e Italia 1.

Morte Berlusconi, cambia la programmazione tv su Rai 1 e Canale 5 mercoledì 14 giugno

Dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi è cambiata anche la programmazione televisiva nel corso della giornata sulle diverse reti e canali. A parte i funerali che saranno seguiti in tv e dalle varie testate, la sera sui canali principali vengono mandati in onda alcuni speciali che raccontano la vita passata del Cavaliere da tanti punti vista e sfaccettature.

Ecco cosa va in onda

In prima serata su Italia 1 va in onda il docufilm “C’è solo un presidente” che ripercorre l’epopea di Silvio Berlusconi nel mondo del calcio. “Lo speciale, attraverso materiali e immagini storiche, interviste inedite ai protagonisti del calcio che l’hanno conosciuto e ne hanno condiviso i successi, racconterà i trent’anni del Cavaliere alla guida del Milan e gli ultimi anni come patron del Monza”.

Mentre su Rai 1 in prima serata, alle 20:35, ancora un appuntamento con lo Speciale Porta a Porta/Tg1 intitolato “L’addio a Berlusconi“. Subito dopo, alle 23:15, una puntata monotematica di Mixer vent’anni di televisione: Faccia a faccia con Silvio Berlusconi. Salta la puntata di Techetechetè e il film “Un amore in fondo al mare”.

