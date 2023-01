Simone Montedoro, chi è oggi l’attore televisivo: vita privata, moglie, malattia

Chi è oggi Simone Montedoro, attore televisivo romano. Nel mondo dello spettacolo dagli anni Novanta, ha trovato il successo grazie a diverse serie televisive come Distretto di polizia, Un medico in famiglia e Don Matteo. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è oggi Simone Montedoro, vita privata e carriera dell’attore

Nato a Roma il 28 luglio 1973, Simone Montedoro ha 49 anni ed è un attore famoso soprattutto per i suoi ruoli televisivi. Si avvicina allo spettacolo negli anni Novanta, cominciando a recitare come attore di fotoromanzi. Nel ’98 fa il suo esordio a teatro negli spettacoli di Massimiliano D’Epiro No exit e A chi toccherà stasera. Arriva in televisione nel 1999, nel film Il centravanti è stato assassinato verso sera, capitolo della miniserie dedicata all’investigatore catalano Pepe Carvalho. È il primo di una serie di ruoli grazie ai quali Montedoro riesce a ritagliarsi uno spazio sul piccolo schermo.

Negli anni successivi recita in molte serie tv, tra cui Distretto di Polizia, Salvo D’Acquisto, Provaci ancora Prof!, Medicina generale, Ho sposato uno sbirro, Don Matteo, Un medico in famiglia, L’isola e Come una madre di Andrea Porporati nel 2020. Ottiene inoltre alcuni ruoli anche al cinema, in film come Finché giudice non ci separi, Diversamente e Ritorno al presente. Montedori si è poi messo in gioco anche in alcuni programmi televisivi e talent show. Ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle 12, Il cantante mascherato e Tale e Quale Show 2021.

Vita privata: moglie, figli, malattia

In passato, Simone Montedoro ha avuto un breve flirt con nientemeno che Manuela Arcuri. In seguito, ha trovato l’amore della sua vita, la sua attuale compagna Lara Carnevale, atleta professionista di 42 anni. I due si incontrano per la prima volta nel 2013 e da allora non si sono più lasciati. Nel 2014 diventano genitori del piccolo Matteo. L’attore vive insieme alla sua famiglia ad Ibiza.

Prima di trovare la felicità con Lara, Simone Montedoro ha dovuto affrontare un duro ostacolo. Nel 2004 ha lottato contro una rara malattia. Soffriva infatti di linfoma di Hodgkin, un tumore che attacca il sistema linfatico contratto da circa 4 persone ogni 100mila abitanti, tra i più frequenti nella fascia d’età tra i 15 e i 35 anni. La lotta contro il linfoma costrinse Montedoro a mettere temporaneamente in pausa la sua carriera attoriale, in modo da potersi sottoporre alle cure.