Simone Arena, chi è: vita privata del ballerino ed esperienza a Ballando con le stelle

Simone Arena è un ballerino di origini siciliane. La danza l’ha portato in giro per il mondo fino a New York dove addirittura si trasferisce nel 2012. Nel 2022, è stato scelto come maestro nel programma di Rai 1 Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci.

Simone Arena, chi è: vita privata del ballerino

Simone Arena è nato il 7 agosto 1991 a Catania. Ha iniziato con la danza fin da piccolo partecipando a diverse competizioni amatoriali finché il ballo lo porta a partecipare a gare in tutto il mondo.

Nel 2012 si trasferisce a New York dove inizia anche importanti collaborazioni. Fa parte del cast di Burn the Floor dal 2014 e, nel 2017 , ed ha fatto parte del corpo di ballo della Scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino è fidanzato con la collega Michelle Tsiakkas.

Esperienza a Ballando con le stelle

Simone ha partecipato e vinto nell’ultima edizione in Belgio di Ballando con le Stelle. Tuttavia, nel 2022 in Italia partecipa allo stesso programma ma condotto da Milly Carlucci nel ruolo di nuovo maestro.

Non solo lui perché tra i maestri, c’è il rientro di Veera Kinnunen dopo la maternità e quello di Angelo Madonia. Poi, ecco i cinque nuovi professionisti: Pasquale La Rocca, italianissimo vincitore di due edizioni irlandesi e una belga di “Ballando con le stelle”, Simone Casulo, vincitore di due campionati mondiali di show dance, Roly Maden, cubano ma italiano di adozione e Moreno Porcu dalla Sardegna.

