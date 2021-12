Regina Elisabetta Natale: pranzo annullato, cambia tutto. Ecco perché

La Regina Elisabetta ha annullato l’annuale pranzo di Natale in famiglia, previsto per martedì prossimo al castello di Windsor. Cosa è successo? Ecco il perché della decisione della monarca inglese.

Regina Elisabetta, annullato il pranzo di Natale in famiglia: cosa è successo?

La Regina d’Inghilterra Elisabetta II ha preso una decisione drastica. Quest’anno non avrà luogo l’annuale pranzo di Natale della famiglia reale. Era previsto per martedì prossimo, alla residenza reale di Windsor, con la partecipazione di oltre cinquanta parenti, tra figli, nipoti, bisnipoti e cugini. La Regina ha scelto di annullare l’evento in considerazione del peggioramento dell’emergenza pandemica nel Regno Unito. La variante Omicron imperversa per le isole britanniche e la situazione è sempre più preoccupante ogni giorno che passa. Nelle ultime 24 ore è stato infranto il record di contagi, con oltre 78mila nuovi casi.

Secondo Jenny Harries, capo dell’UKHSA, l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, la variante Omicron “è probabilmente la minaccia più significativa per la salute pubblica dall’inizio della pandemia“. Le infezioni causate dalla variante in Gran Bretagna sono raddoppiate: sono passate da 4.671 a 10.017. Per Chris Witty, chief medical office dell’Inghilterra, senza prendere le dovute precauzioni la situazione può solo peggiorare: “La nuova variante è incredibilmente veloce. Questo record sarà aggiornato molto frequentemente, nei prossimi giorni. Di fronte a tutto questo occorre dare priorità alla lotta al Covid, e non incontrare persone a parte chi si deve incontrare per lavoro, o in famiglia”.

Buckingham Palace: “La cosa giusta da fare”

Secondo una fonte interna a Buckingham Palace, è una scelta fatta con rammarico: “La regina è dispiaciuta, ma sente che è la cosa giusta da fare“. Anche lo scorso anno il pranzo di famiglia fu cancellato a causa della pandemia. La Regina Elisabetta sta valutando seriamente tutti i suoi piani per le feste natalizie, compreso il suo trasferimento al castello di Sandringham, nella contea di Norfolk.