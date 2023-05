Amerigo Palma, chi è il marito di Gina Rovere: vita privata, figli, carriera

Chi è Amerigo Palma, marito di Gina Rovere. Cosa sappiamo del compagno di vita dell’amata attrice italiana? Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Amerigo Palma, marito di Gina Rovere: vita privata, carriera

Amerigo Palma è noto al pubblico soprattutto in quanto marito di Gina Rovere, nota attrice romana 87enne apparsa in oltre 60 film nella sua lunga carriera. Si sa molto poco sulla loro relazione. Gina Rovere ha sempre fatto il possibile per difendere la propria privacy e i propri cari dalla morsa della curiosità di fan e media. Nonostante la grande fama dell’attrice, Gina è sempre riuscita a tenere separata la sua carriera e la sua intimità. Prima di conoscere sua moglie, Palma ha avuto un passato molto particolare. Ha vissuto a Roma e a New York, dove ha lavorato come modello ma anche come spogliarellista. Ad oggi Amerigo Palma lavora come esperto di alta sicurezza, settore in cui si è specializzato da molti anni.

LEGGI ANCHE: Gianluca Delli Ficorelli, chi è il marito di Monica Leofreddi: vita privata, figli, carriera

Figli e vita privata: “Lui ha conquistato me…Me lo sono preso giovane”

La coppia non ha mai avuto figli, ma ha ancora un legame fortissimo nonostante ben 23 anni di differenza d’età. “Come l’ho conquistato?” -racconta l’attrice, intervistata a Oggi è un altro giorno– “Ma era bellissimo. Lui ha conquistato me. Me lo sono preso giovane, così dura di più”. Da parte sua, Amerigo è rimasto estasiato dalla personalità di Gina: “Mi ha colpito la sua trasparenza, lei è diretta…”.

LEGGI ANCHE: Padre Georg, chi è oggi l’arcivescovo tedesco ex segretario di Papa Ratzinger