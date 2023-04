Oroscopo settimanale Paolo Fox 1-7 maggio, previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dall’1 al 7 maggio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi giorni primaverili? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dall’1 al 7 maggio, le previsioni per tutti i segni

La primavera entra nel pieno e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano negli primi giorni di maggio? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dall’1 al 7 maggio?

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox Maggio 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 maggio

Un inciampo di troppo in questi primi giorni di maggio per i nati nell’Ariete. Gli astri vi fanno più volte lo sgambetto e ora dovete raccogliere i cocci. Non lasciate che le difficoltà vi inaspriscano, cercate di mantenere il controllo e di non attaccare chi cerca solo di darvi una mano. Una parola eccessiva rischia di creare fratture insanabili.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 maggio

Giornate frustranti in arrivo per i nati nel Toro. Ogni strada che prendete pare scoscesa e piena di deviazioni impreviste, ogni volta che cercate risposte chiare venite schivati con scaltrezza. È la ricetta perfetta per un cocktail di nervosismo che resterà in mano vostra per tutta la settimana. Vi sentite intrappolati in rapporti ormai solo di facciata, potrebbe essere arrivato il momento di una discussione sincera.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 maggio

I nati nei Gemelli dovranno rassegnarsi a lasciare che le cose si sistemino da sole. Non potete forzare soluzioni quando mancano i presupposti, né imporre il vostro punto di vista a chi la pensa diversamente. A volte la mossa migliore da fare è tirarsi indietro. Lasciate che le cose vadano come devono andare ma restate a disposizione per dare il vostro supporto, se necessario.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 maggio

Tanto stress nei prossimi giorni per i nati nel Cancro. La frenesia lavorativa e la successiva stanchezza hanno conseguenze pesanti sul vostro benessere, sia fisico che mentale. Questo senso di spossatezza potrebbe portare a distrazioni colossali, tenete gli occhi aperti. Cercate, dove possibile, di prendervi cura di voi stessi: non raggiungerete mai il traguardo se crollate a metà strada.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 maggio

Un’aura di scontrosità aleggia sui nati nel Leone. Una serie di piccole cose ha inacidito il vostro umore e non perdete occasione di ringhiare a chi vi circonda. Non è il momento perfetto per approfondire conoscenze, rischiate di bruciarle sul nascere. Prendetevi del tempo per voi per rilassarvi e mettervi alle spalle le cause del vostro nervosismo, ne uscirete rigenerati.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 maggio

È l’ora di puntare i piedi per i nati nella Vergine. Avete obiettivi precisi e non accettate cambi di programma e consigli non richiesti. Non esitate e dite la vostra chiaramente, non fatevi trascinar via dai dubbi altrui. Non lasciate passare troppo tempo, è il momento di fare una scelta decisa per il vostro futuro.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 maggio

Nuovi amori e battibecchi per i nati nella Bilancia. Un paio di nuove conoscenze sembrano molto promettenti, ma alcuni scontri di troppo rischiano di infrangere ogni speranza di crescita. Approfittate del ponte e del weekend per metterci una pezza e trovare un compromesso. Tanta fatica sul lavoro, occhio a non perdere di vista i vostri obiettivi.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 maggio

Tanti sospiri nei prossimi giorni per i nati nello Scorpione. Maggio porta con se nuove preoccupazioni e nuovi problemi, in un periodo che si rivelerà perlopiù negativo. Giove è dalla vostra parte, pronto ad aiutarvi per attutire il colpo. Piccole soddisfazioni sul lavoro, potreste finalmente trovare il contatto giusto per andare avanti e crescere professionalmente.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 maggio

Il futuro è roseo per i nati nel Sagittario, soprattutto per chi è in corsa per qualcosa. Siete pronti e carichi di fiducia in voi stessi, nulla sembra in grado di fermarvi e di demolire la vostra sicurezza. Otterrete buoni risultati se continuate su questa strada. In amore arriveranno intriganti novità, ma occhio a non agire in modo troppo impulsivo.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 maggio

C’è aria di rivoluzione nella vita dei nati nel Capricorno. Tutto vortica intorno a voi, in continuo cambiamento, e la cosa vi manda ai matti. Cercate di attaccarvi con le unghie e con i denti ai pochi pilastri ancora stabili, ma sappiate che non durerà. Finché non proverete a prendere il controllo, non potrete far altro che farvi trascinare dalla corrente.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 maggio

I nati nell’Acquario possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo una serie di settimane complicate, maggio vi porta un po’ di meritata calma e serenità. Rivalità troppo accese si addolciranno e zavorre finora gravose si alleggeriranno. Le novità in arrivo nei prossimi giorni vi daranno l’occasione di ricominciare da capo, provate a rimettervi in gioco con entusiasmo.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 1-7 maggio

Si apre uno spiraglio per i nati nei Pesci. Una serie di colpi sotto la cintura vi creeranno molte difficoltà nei primi giorni della settimana, ma la situazione dovrebbe gradualmente stabilizzarsi. Potreste finalmente avere l’occasione di raddrizzare il tiro e risolvere alcune questioni che vi stanno rallentando da un po’. Approfittatene anche per riavvicinarvi a chi avete trascurato ultimamente.