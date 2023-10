Il film che li ha visti protagonisti “Benvenuti al Sud” ha fatto ridere milioni di italiani. E ora, a distanza di 15 anni, Siani e Bisio annunciano un nuovo capitolo del film.

Siani e Bisio annunciano nuovo film “Bentornati al Sud dopo 15 anni”

Potrebbe chiamarsi “Bentornati al Sud -15 anni dopo” il terzo capitolo di Benvenuti al Sud, film che era stato seguito dal film “Benvenuti al nord”. La conferma è stata data dall’attore Alessandro Siani a Fanpage.it: “È un film magico, ancora vive nel cuore di molti italiani. Ora tocca all’intelligenza e alla sapienza di produttori, sceneggiatori e di tutti coloro che possono dare una mano alla realizzazione di questo sogno”.

L’idea di un nuovo film dopo 15 anni

Quello che filtra è che per ora ci sia l’idea, ma la strada da percorrere è avviarsi a lavorare sulla sceneggiatura. Sempre a Fanpage.it, Siani ha detto che “Ci stiamo pensando seriamente, perché finalmente abbiamo condiviso un’idea che ci sembra divertente e soprattutto che crea spunti di riflessione. Sono passati 15 anni ma incredibilmente Benvenuti al sud ha una ancora sua vita… magicamente ancora vive nel cuore di molti italiani”. I tempi quindi, rispetto a molte voci di questi anni andate deserte, parrebbero essere maturi per un nuovo progetto.

Le parole di Claudio Bisio

A confermare la volontà di intraprendere il progetto anche Claudio Bisio (oltre a Siani). “Io e Alessandro abbiamo preso anche strade diverse, però ci è sembrato ad entrambi che possa essere un momento giusto – ha detto a riguardo anche Claudio Bisio in un’intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli per il suo podcast di interviste Passa dal BSMT – Rifare le gag uguali non si può, quindi vediamo, se c’è qualcosa di inedito, cosa e quanto è cambiato (in Italia ndr.) è capiamo quanto e se ha senso prendere in giro quella cosa lì (si riferisce alle differenze fra Settentrione e Meridione d’Italia ndr.)