A Napoli in arrivo una ruota panoramica: da quando e per quanto

A Napoli è in arrivo una ruota panoramica stile London Eye. Si chiamerà Ferris Wheel 45 e sarà installata temporaneamente davanti alla Stazione Marittima. Ecco cosa c’è da sapere.

A Napoli, fino a febbraio 2023, è in arrivo una nuova ruota panoramica che si chiamarà Ferris Wheel 45. Si tratta di un colosso da 12 metri di diametro, alto come un palazzo di 4 piani, che sarà allocata nell’area “O” del Molo Angioino di fronte alla Stazione Marittima, all’altezza di via Cristoforo Colombo e di piazza Francese.

L’idea per il periodo delle feste

La vista dall’alto, c’è da giurarci, sarà da mozzare il fiato, con il Vesuvio, il Golfo, Capri e Posillipo. L’idea di una ruota panoramica non è però nuova in Campania; nel 2019, infatti, si era tentato di istallarla a Pompei, ma l’allora ministro Alberto Bonisoli aveva detto no. La società City Eye srl, in via temporanea, la proporrà a Napoli, dove quindi resterà per circa 2 mesi e mezzo (salvo proroghe).

Dovrebbe essere smontata entro il 28 febbraio 2023, rimanendo attiva quindi anche nei giorni di Carnevale.

Una ruota panoramica che ricorderà il famoso London Eye di Londra e che potrà fare ammirare bellissimi panorami della città.