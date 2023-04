Oroscopo settimanale Branko 17-23 aprile, previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 17 al 23 aprile per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi ultimi giorni di aprile? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 17 al 23 aprile, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano in questi ultimi giorni d’aprile? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 17 al 23 aprile.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 17-23 aprile

I nati nell’Ariete chiudono aprile con un ultimo scatto. Vi sentite più carichi che mai, siete pronti ad affrontare le sfide in arrivo in questi ultimi giorni del mese a testa alta. Non fatevi scuotere dai nuovi ostacoli in arrivo sul vostro cammino, accoglieteli con il sorriso sulle labbra: non è nulla che non siate in grado di gestire. Questo vale anche in amore, non abbiate paura di condividere ciò che provate.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 17-23 aprile

Aria di festa per i nati nel Toro. Non c’è niente di male a concedersi del tempo per celebrare gli obiettivi raggiunti in quest’ultimo, faticoso anno. Lasciate il timone per qualcun altro per una volta e dedicate del tempo a voi stessi e ai vostri familiari. È un ottimo modo sia per ricaricare le batterie che per valutare al meglio ciò che non ha funzionato: prendetene atto e ripartite più forti di prima.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 17-23 aprile

Una persona nuova potrebbe scuotere la vita dei nati nei Gemelli. La vostra routine lavorativa e la vostra stabilità sentimentale rischiano di venire capovolte da un nuovo arrivo nella vostra vita. Sarà una svolta negativa o positiva? Tutto dipende dal vostro approccio alla questione: non giudicate il libro dalla copertina, sforzatevi di comprendere al meglio chi avete davanti.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 17-23 aprile

Sguardo verso l’orizzonte per i nati nel Cancro. La routine quotidiana vi opprime, siete arrivati al punto di non ritorno. Avete bisogno di un cambio di scenario, di vedere posti nuovi e fare nuove esperienze. Prendetevi qualche giorno per ritrovarvi e cercare nuovi stimoli. La soluzione per alcune faccende che vi tediano da mesi potrebbero nascondersi nei luoghi più inaspettati.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 17-23 aprile

L’influenza del Sole accende l’animo dei nati nel Leone. Siete pervasi da uno scoppiettante coraggio che vi spinge ad osare un po’ di più negli aspetti della vostra vita rimasti in sospeso. Sfruttate questa carica per ripartire da zero e creare qualcosa di nuovo. Attenti però agli eccessi di fiducia. La vostra integrità si traduce a volte in ingenuità, impedendovi di notare le cattive intenzioni altrui.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 17-23 aprile

Tempo di rivoluzioni nella vita dei nati nella Vergine. Si preannunciano giorni turbolenti, sia per quanto riguarda i rapporti con i vostri colleghi, che per quelli con le persone a voi più vicine. Dovrete lottare per ogni metro, nulla sarà scontato se non sarete pronti a mettervi in gioco. Ciò vale soprattutto in amore, senza la giusta determinazione ciò che desiderate potrebbe sfuggirvi dalle mani.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 17-23 aprile

La cautela è la migliore amica dei nati nella Bilancia in questi giorni. Non si sa mai cosa possa sbucare da dietro l’angolo, tenete gli occhi aperti ed evitate azioni avventate. Senza la giusta attenzione rischiate di farvi sfuggire dettagli fondamentali e di fare errori che avranno serie ramificazioni per il vostro futuro. Restate concentrati fino alla fine, non avete tempo per bighellonare.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 17-23 aprile

I nati nello Scorpione dovranno imparare a bilanciare desideri e realtà. Il vostro cuore brama cose che, purtroppo, sono per ora irraggiungibili. Cercate di affidarvi maggiormente alla razionalità. Occhio però a non demolire del tutto i vostri sogni, tenete una porta aperta per il futuro. Basta un cambiamento di una virgola per aprire nuovi scenari più favorevoli.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 17-23 aprile

È l’ora di cambiare strada per i nati nel Sagittario. Non siete soddisfatti della vostra attuale sistemazione, che si fa più instabile ogni giorno che passa. Portatevi avanti e cominciate a guardarvi intorno. Gli astri vi donano sicurezza e fiducia nei vostri mezzi. Avete molto da offrire, dovete solo credere maggiormente nelle vostre qualità.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 17-23 aprile

I nati nel Capricorno faranno bene a tenere gli occhi aperti. I vostri sforzi hanno attirato l’attenzione di molte persone pronte a sgattaiolarvi davanti e agguantare i frutti del vostro lavoro. Non adagiatevi sugli allori e accelerate il passo, solo così riuscirete a far valere i vostri meriti. Tensione alta anche in amore, cercate di tenere a bada la gelosia.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 17-23 aprile

Si alza la temperatura per i nati nell’Acquario. Dopo un periodo povero di emozioni, un nuovo incontro intrigante promette di farvi perdere il respiro. Lasciatevi travolgere dalla passione, ma non fatevi troppe illusioni. Non imponete aspettative più pesanti su chi è in cerca di una semplice avventura. Rischiate solo di farvi del male inutilmente.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 17-23 aprile

Tremola il cuore dei nati nei Pesci. Non siete più sicuri di aver preso la strada giusta, è ormai fin troppo tempo che ignorate i vostri sentimenti. Non ne uscirete mai se non sarete sinceri con voi stessi e con il vostro partner. Cercate di aprirvi, senza mezze verità o compromessi. Siate chiari e provate a capire se è il caso di ricostruire o di passare oltre.