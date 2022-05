Trionfo in Conference League, la Capitale si tinge di giallorosso ed è stata organizzata una festa per le vie della città

Roma, è festa giallorossa. Dopo la vittoria nella roma nella Conference League in finale contro il Feyenoord, la Capitale si tinge di giallorosso ed è stata organizzata una festa per la città. Ecco di cosa si tratta

Roma, è festa giallorossa: ecco il pullman scoperto

Nella capitale, nella giornata di giovedì 26 maggio 2022, girerà per le strade un pullman scoperto che girerà per la zona del Circo Massimo e arriverà, almeno secondo i programmi, fino al Colosseo per qualche foto di rito con la coppa.

Secondo quanto anticipato anche da RomaToday, la festa della squadra giallorossa dovrebbe iniziare attorno alle 17 e, in maniera analoga a quanto accaduto per la squadra rossonera a Milano, vedrà un pullman scoperto della squadra girare per le strade della città. La squadra con José Mourinho farà il suo percorso trionfale per la città, in particolare nelle vie centrali della Capitale, per mostrare a tutti la coppa vinta. Il percorso si concluderà al Circo Massimo.

L’autobus dei festeggiamenti

Per quanto riguarda più nel dettaglio il percorso dei festeggiamenti, il bus partirà circa alle 16:30 da viale delle Terme di Caracalla. L’autobus sarà ben riconoscibile in quanto dovrebbe avere una scritta “Roma ha vinto”. Il club ha dato appuntamento ai tifosi ed è attesa una grande quantità di tifosi per festeggiare questa vittoria europea della Roma.