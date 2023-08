Alessio Campoli, chi è l’ex corteggiatore e possibile tronista a Uomini e Donne

Chi è Alessio Campoli, cosa sappiamo dell’ex corteggiatore e possibile tronista di Uomini e Donne 2023/24. Veterano del programma con già due partecipazioni alle spalle, ha inseguito il cuore di Lavinia Mauro nel 2022.

Chi è Alessio Campoli, vita privata e carriera dell’ex corteggiatore

Nato a Roma nel 1995, Alessio Campoli ha 28 anni ed è un nome molto noto agli appassionati di Uomini e Donne. Dopo una breve carriera calcistica, Campoli si è dato da fare prima lavorando nell’impresa di famiglia, nel campo dell’orologeria, poi occupandosi di un’azienda agricola e di un’impresa di costruzioni e ristrutturazioni.

Ha ottenuto un certo grado di fama grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne: è stato un corteggiatore in ben due edizioni del dating show di Maria De Filippi. La prima partecipazione di Alessio risale al 2018/19, quando conquista il cuore di Angela Nasti. Dopo appena due settimane insieme, tuttavia, Campoli e l’ex tronista prendono strade diverse. Si ripresenta negli studi dello show nel 2022/23, di nuovo nel ruolo di corteggiatore. Stavolta fa la corte a Lavinia Mauro che, nonostante un certo feeling con il 28enne romano, alla fine opta per Alessio Corvino. Ciononostante, le sue esperienze televisive gli sono valse un folto esercito di fan, come dimostra il suo profilo Instagram, seguito da oltre 200mila persone.

Le voci sul ritorno in tv, sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne 2023/24?

Secondo alcune recenti indiscrezioni, Alessio Campoli potrebbe tornare per la terza volta negli studi di Uomini e Donne, stavolta però nel ruolo di tronista. Gli spettatori sono molto affezionati a lui e gradirebbero molto un suo ritorno in tv. Da parte sua Campoli in passa si era già detto interessato a partecipare nuovamente al dating show. “Se dovessi ricevere qualche proposta, valuterò.” -ha affermato in tempi non sospetti l’ex corteggiatore in un’intervista concessa a MondoTV24- “A oggi sono voci del web, richieste di gente. Ma è una cosa normale, è quello che si vocifera ogni volta. Diciamo che il 90% delle volte è stata un po’ una prassi, mettiamola così. Questo però non vuol dire niente. Ripeto sono contento, vuol dire che la gente mi vuole bene, ho lasciato un bel ricordo”.