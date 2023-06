Shablo, chi è il producer che ha lanciato Sfera Ebbasta: carriera e vita privata

Dalla carriera alla vita privata, andiamo a scoprire chi è Shablo, produttore discografico che ha lanciato il trapper Sfera Ebbasta, molto conosciuto tra i giovani di oggi.

Ecco cosa si sa di lui.

Chi è Shablo: carriera

I producer hanno vissuto un periodo di grande evoluzione. Inizialmente vivevano nell’ombra, adesso sono personaggi molto importanti in ambito musicale, affiancando spesso vip dell’hip hop. Ad approfittare di questo mutamento è stato Shablo, un artista rivoluzionario che ha avuto il merito di aver fatto conoscere molti cantanti del genere trap. Questo lo ha portato ad essere conosciuto come dj, produttore e talent scout.

Si è trasferito a Perugia sin da ragazzino, interessandosi alla musica a all’hip hop italiano e, dopo un po’ di gavetta, è diventato dj e produttore. Nel 1999 è andato a Bologna e dopo qualche anno ha prodotto il suo primo disco.

Dagli anni 2000 in poi, con un successo sempre più annunciato, si è allontanato dal territorio italiano e ha cominciato a prendere parte a diversi progetti, mantenendo comunque molti contatti con diversi rapper. Il suo primo album è datato 2007, quando è riuscito a farsi conoscere con The Second Feeling, con la partecipazione di diversi artisti, quali Caprice, Poopatch e Vaanya Diva.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Dopo diverse collaborazioni, è riemerso nel 2016 con un suo disco, Mate y espiritu, che è stato registrato mentre girava il mondo. In quegli anni ha permesso anche ad alcuni nomi di farsi conoscere, tra cui Sfera Ebbasta.

La vita privata

Nato il 17 Novembre 1980 a Buenos Aires, Pablo Miguel Lombroni Capalbo non si è fatto conoscere fuori dall’ambiente privato.

Oltre a dedicarsi al suo lavoro, nel 2019 ha comunicato l’arrivato di un altro disco e un assaggio di esso con il brano Non ci sto, insieme a Carl Brave e Marracash. Nel 2020 si è invece preso una fetta di classifica con la canzone M’ manc, insieme a Sfera Ebbasta e Geolier.

LEGGI ANCHE: Chi è Carl Brave, tutto sul rapper romano: vita privata, carriera, Noemi.