Berlusconi, sepoltura: dove sarà e come sarà l’iter per la cremazione della salma

Berlusconi, sepoltura: dopo i funerali si pensa all’iter prossimo che sarà per la salma del Cavaliere. Diverse sono le ipotesi ma quella più concreta è la cremazione così com’è stato per i suoi genitori.

Berlusconi, sepoltura: dove sarà

Dopo i funerali di Silvio Berlusconi si pensa alla sua sepoltura e a come sarà. Secondo alcune ipotesi, la salma del Cavaliere sarà cremata nel tempio crematorio Panta Rei di Valenza Po, come avvenuto per i genitori, Rosa e Luigi, e la sorella Maria Antonietta le cui urne sono ora conservate nella cappella di Villa San Martino.

Come sarà l’iter per la cremazione della salma

Dal Comune hanno spiegato al quotidiano Il Giorno che il trasferimento dell’urna dopo la cremazione: “Dev’essere comunicato dove viene trasferita e deve prenderla in consegna uno dei residenti in Villa San Martino, ovvero la signora Marta Fascina e Pier Silvio Berlusconi”.

All’AdnKronos Vittorio Sgarbi ha confermato questa possibilità: “Quando gli ho chiesto dove fossero i genitori, mi ha portato nella cappella tardo-barocca di Villa San Martino: sull’altare c’è un Giudizio di Procaccini e ai lati del dipinto le due urne”, racconta il sottosegretario del governo Meloni. “Il fatto che abbia risolto in quel modo per i genitori mi fa pensare che sia una soluzione che riteneva praticabile” anche per sé. In effetti il trasferimento dal Monumentale ad Arcore è stata “un’operazione recente e complessa, che prevede una riflessione coerente e logica, che può essere anche riferibile a lui stesso”.