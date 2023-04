Chi è Annalena Benini: biografia, tv, Il Foglio, Salone del libro di Torino

Annalena Benini è una giornalista che scrive per Il Foglio.In particolare dirige Review, la rivista mensile del Foglio, e sarà ospite di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone il 28 aprile.

Chi è Annalena Benini

Annalena Benini è una giornalista nata a Ferrara nel 1975 e attualmente vive a Roma. Come giornalista è al Foglio dal 2001 e scrive di cultura, persone, storie. L aureata in Legge, scrive in primo luogo di costume, di persone, di libri e di quello che succede. Cura per il Foglio (dove lavora dal 2001) un inserto settimanale, Il Figlio,che esce ogni venerdì. Sposata, ha due figli. È n uora di Vittorio Feltri, nipote di Daria Bignardi ed è anche molto amica di Francesco Piccolo e di Chiara Gamberale. aureata in Legge, scrive in primo luogo di costume, di persone, di libri e di quello che succede. Cura per il Foglio (dove lavora dal 2001) un inserto settimanale,che esce ogni venerdì.uora dinipote di Daria Bignardi ed è anche molto amica di

Libri

Annalena Benini ha scritto diversi libri, tra i quali citiamo il suo ultimo libro è “I racconti delle donne”e lo scritto “La scrittuta o la vita. Dieci incontri dentro la letteratura”, pubblicato da Rizzoli nel 2018.

Podcast e tv

Annalena Benini dirige anche un podcast e ha avuto modo di condurre anche un programma televisivo intitolato “Romanzo Italiano”.

Recentemente è stata nominata come nuova direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino per il triennio 2024-2026. Un annuncio che ha messo fine alle attese degli ultimi mesi. “Sono felice e onorata, un incarico inaspettato. Cosa bellissima, sono emozionata e stupita – ha detto – per me sempre stata la manifestazione più importante, un posto fondamentale in cui andare, a cui pensare. Una cosa bellissima”.