Elon Musk sfida Putin a duello: “Combatti con me, in palio l’Ucraina”

Elon Musk sfida il presidente russo Putin. In che modo? A duello. Il miliardario di Tesla stupisce tutti ancora una volta.

Elon Musk sfida Putin via social

Elon Musk scrive a Vladimir Putin lanciando un duello via social. “Con la presente sfido Vladimir Putin in un combattimento, in palio c’è l’Ucraina” ha scritto con un tweet, che in brevissimo tempo è diventato virale.. Un guanto di sfida al presidente russo che però non è comprensivo di dettagli ulteriori.

Il campo di battaglia, secondo alcune ipotesi che circolano, potrebbe essere un tappeto di Judo, sport amato da Putin (anche se espulso dalla federazione internazionale). Elon Musk pratica diverse arti marziali come il leader russo Putin.