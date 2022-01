Serena Rossi, chi è il compagno Davide Devenuto. E il matrimonio?

Davide Devenuto è un famoso attore di origini romane noto per aver interpretato il ruolo di Andrea Pergolesi nella soap opera Un posto al sole e compagno dell’ex collega Serena Rossi, con cui ha avuto il figlio Diego. Conosciamolo meglio.

Serena Rossi, chi è il compagno Davide Devenuto

Davide Devenuto è nato il 15 marzo 1972 sotto il segno zodiacale dei pesci. Di origini romane, è un attore molto noto al pubblico per aver interpretato il personaggio di Andrea Pergolesi nella soap opera Un posto al sole, dove ha conosciuto e l’attrice e presentatrice napoletana Serena Rossi (CHI E’), ora sua compagna e mamma di suo figlio Diego.

Ma Davide Devenuto non è solo un grande attore, è anche un apprezzatissimo cuoco. Nel 2018 ha dato prova del suo talento in cucina classificandosi terzo nel reality show culinario Celebrity Masterchef.

Ma ecco un’intrigante curiosità sul compagno di Serena Rossi. Il suo primo lungometraggio è stato un thriller piccante in compagnia del famoso Rocco Siffredi: “Cavolo, ho cercato di cancellare tutte le prove ma non c’è stato verso. Scherzi a parte, è stato uno dei primi lavori e l’ho fatto con molta cura dal punto di vista attoriale.

Interpretavo la parte di un masochista, figura lontana anni luce da me, e mi sono preparato molto, ho studiato, fatto ricerche… lo rifarei” aveva confessato l’attore a Vanity Fair.

Davide Devenuto, vita privata del compagno di Serena Rossi

Davide Devenuto e Serena Rossi si sono conosciuti sul set di Un posto al sole, dove lui interpretava il ruolo di Andrea Pergolesi e lei di Carmen Catalano. I due hanno raccontato che la prima volta che si sono incontrati non si sopportavano.

Poi, una volta che Serena ha abbandonato la soap opera hanno iniziato a frequentarsi, nonostante la loro relazione abbia subito una battuta d’arresto durata un anno.

Si sono ritrovati per non lasciarsi più nel 2016, anno in cui è nato il loro primo figlio Diego.

Avrebbero voluto sposarsi, lui con una cerimonia intima e per pochi, la compagna Serena Rossi con un grande festone napoletano, ma ora questo progetto pare non essere più nei loro programmi.

Lo ha raccontato lui stesso al magazine Intimità. E così, a due anni dalla romantica proposta di nozze, ufficializzata in diretta tv a Domenica In da Mara Venier, e a undici anni dal primo incontro, Davide Devenuto e Serena Rossi non si sposano più (tra l’altro proprio mentre lei sta raccogliendo un grande successo di pubblico con la fiction “La Sposa”, in onda su Rai Uno. “Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio – ha dichiarato lui -.

Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo pensato davvero, iniziando anche a organizzare qualcosa”. E ancora: “Poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente, tanto più che sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di Serena”. E anche lei, di recente, aveva dichiarato di “non chiedersi più” quando sarebbero avvenute le nozze. Niente matrimonio, ma la coppia e la famiglia restano solide.