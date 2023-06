Senza esagerare, il primo singolo di Elvio Gerardi: il significato del brano

Il panorama musicale italiano non è fatto soltanto di grandi nomi e artisti affermati. Ci sono anche emergenti che credono nel loro sogno. Ecco allora il primo singolo di Elvio Gerardi, dal titolo Senza esagerare.

Senza esagerare, il significato del singolo di Elvio Gerardi

Dopo tanti anni di gavetta, tra Zooropa e Silver & Gold (più grande tribute band degli U2 in tutto il centro Italia), Elvio Gerardi si mette alla prova nei panni di cantante solista. Giunge dunque il suo primo singolo dal titolo Senza esagerare, scritto insieme Moreno Delsignore.

Un brano con un significato forte, poiché tratta una tematica delicata. Il brano racconta di una vittima di stalking, stavolta al maschile. A parlare di questa storia lo stesso artista, che ha vissuto la vicenda in prima persona:

“Il brano racconta della mia frequentazione con una ragazza durata circa un anno, iniziata normalmente e sfociata, col passare del tempo, in una ossessione malata e asfissiante, un vero e proprio stalking del quale mi ritrovai vittima. Un esempio chiaro di come questo tipo di eventi possano capitare anche ad un uomo”.

Un messaggio forte, che potrebbe scomodare gli ascoltatori, visto che spesso le vitime sono donne.

Il cantautore ha poi voluto proseguire:

“Appostamenti sotto casa fino a notte fonda, per vedere con chi uscivo e con chi rientravo, telefonate anonime negli orari più strani, discorsi carichi di isteria e lacrime per una gelosia infondata e fuori dal comune. Mi feci forza e misi fine alla relazione, non era per nulla possibile sostenere un rapporto di questo tipo, era come se mi mancasse l’aria. Mai avrei immaginato che i miei pensieri un giorno sarebbero diventati una canzone, che qualcun altro avrebbe potuto ascoltare alla radio o guardare in televisione. Il testo nacque spontaneamente in pochi minuti, poi rimase li, dentro una cartella del computer… Quasi dimenticato per tanti anni”.

La musica utilizzata come arma per fuggire da un periodo difficile, caratteristica tipica dell’arte. Questo singolo vuole raccontare la rinascita di Elvio Gerardi, che potrebbe – nel corso del tempo – raccontare qualche altra storia.

LEGGI ANCHE: Chi è Elvio Gerardi, cantante e fondatore della tribute band degli U2.

Il video della canzone