Paolo Mengoli, chi è oggi il cantante anni Settanta: carriera, canzoni, vita privata

Chi è Paolo Mengoli oggi: vita e carriera del celebre cantante. Molto noto tra gli anni Settanta e Ottanta, Mengoli trova il successo grazie al brano Perché l’hai fatto. Scopriamo qualche informazione in più sull’artista, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è oggi Paolo Mengoli: vita, carriera, canzoni

Nato a Bologna il 14 agosto 1950, Paolo Mengoli ha 71 anni ed è stato un cantante parecchio noto tra gli anni Settanta e Ottanta.

Comincia a farsi conoscere nel 1968, quando vince il Festival di Castrocaro con i brani Arrivederci e Per un bacio d’amor. La svolta arriva un anno dopo, con il brano che lo lancia al successo, Perché l’hai fatto. La canzone arriva in finale all’edizione 1969 de Un disco per l’estate e vende mezzo milione di 45 giri in Italia e all’estero.

Negli anni successivi partecipa al Festival di Sanremo in tre occasioni. Nel 1970 va in gara con Ahi! Che male mi fai, ma non arriva alle fasi finali. Ci riprova, senza successo, un anno dopo, tornando all’Ariston con I ragazzi come noi. Nel 1992 torna a Sanremo con Io ti darò, ma anche in questa occasione non arriva in finale. Nel corso della sua carriera ha pubblicato dieci album in studio e quattro raccolte dei suoi brani più apprezzati.

Oltre alla musica, Mengoli ha coltivato anche una carriera televisiva, partecipando come ospite a diverse trasmissioni, tra cui La prova del cuoco, I soliti ignoti, I Fatti Vostri e L’Italia sul 2. Si distingue inoltre per le numerose iniziative benefiche e attività solidali da lui sostenute. Dal 1998 al 2007 raccoglie fondi per il Telethon. Presta inoltre il suo volto da moltissimi anni come testimonial della FANEP, associazione bolognese creata per “promuovere l’eccellenza nella ricerca, cura e volontariato della neuropsichiatria infantile a sostegno dei bambini e delle loro famiglie”. Da diversi anni fa da giurato e selezionatore per gli artisti partecipanti al Festival delle Voci e Volti nuovi di Castrocaro Terme, l’edizione moderna del concorso che lo ha lanciato.

Vita privata: moglie, figlia

Paolo Mengoli è sposato dal 2015 con l’avvocatessa Claudia Pezzoni, ex legale della famiglia Onofri nel caso dell’omicidio del piccolo Tommaso. Non si tratta del primo matrimonio per il cantante. Diversi anni prima, infatti, Mengoli era sposato con un’altra donna, dalla quale credeva di aver avuto una figlia nel 1985. Nel 2008, tuttavia, poco dopo la separazione dalla sua prima moglie, l’uomo fa una scoperta scioccante, come racconta a Storie Italiane: “Un giorno ho avuto una discussione con mia figlia e mi ha detto ‘Tu non sei mio padre’.

In quella occasione ho avuto il primo input, anche perché quando me l’aveva detto era una ventenne, non era più un’adolescente. Io lì ho capito che non era mia figlia. Poi dopo ho fatto il test del DNA ed è risultato assolutamente incompatibile“.