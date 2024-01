Selvaggia Lucarelli e la morte di Giovanna Pedretti: l’attacco della figlia

Selvaggia Lucarelli è sotto accusa dopo aver messo in discussione la veridicità di una recensione. Risponde la figlia della ristoratrice.

Selvaggia Lucarelli è al centro di una bufera mediatica dopo aver messo in dubbio la veridicità della recensione al ristorante ‘Le Vignole’ di Sant’Angelo Lodigiano.

Selvaggia Lucarelli nella bufera per la morte di Giovanna Pedretti

Selvaggia Lucarelli è finita nella bufera dopo aver messo in dubbio la veridicità della recensione al ristorante, che ha risposto a dure parole di una cliente sulla presenza di disabili e gay nel tavolo a fianco. Ebbene, la proprietaria del locale, Giovanna Pedretti è stata trovata senza vita. La giornalista e blogger aveva scritto: “inventa una storia usando disabili e gay per avere quella popolarità sui social che ormai tutti vogliono”, di “stampa italiana che va dietro al primo che dà la notizia senza verificare”.

“I giornalisti che in queste ore paragonano il debunking che spiega perché una notizia è falsa al giornalismo modello Iene – Lucarelli si rivolge sul suo profilo X direttamente ai suoi detrattori e nel suo tweet lancia una critica tutt’altro che velata al programma Mediaset – che fa imboscate a chi rifiuta interviste, insegue, bracca, aspetta sotto casa o al lavoro, monta le immagini dei silenzi e delle fughe, musichette suggestive e faccioni degli inviati in servizi tv in prima serata…”.

L’attacco della figlia

Fiorina D’Alvino, la figlia di Giovanna Pedretti, ha attaccato duramente la Lucarelli: “L’accanirsi è pericoloso. Grazie cara ‘signora’ per aver massacrato per via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima”.

Poi, un altro messaggio mandato per chiedere silenzio e rispetto. “Siamo assediati dai giornalisti. Andate via. Qualcuno li mandi via”: questo è l’appello di Florina.

