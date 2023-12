Danilo Coppola, chi è e perché è stato arrestato l’immobiliarista

Danilo Coppola è un avvocato ed ex immobiliarista che è stato arrestato a Dubai. Dopo un periodo di latitanza e problemi con la giustizia italiana, finalmente è stato fermato.

Danilo Coppola, chi è

Danilo Coppola ha 66 anni ed è un ex immobiliarista. Nel suo curriculum si legge anche la professione di avvocato ma anche tanti problemi con la giustizia. “La mia vita è come quella del fuggitivo interpretato da Harrison Ford”, si descriveva così, in una recente intervista. Il suo è un patrimonio importante come lui stesso dichiarava: “ho un patrimonio che vale 3.500 milioni di euro, 2.380 in immobili e 1.120 in azioni”. Negli anni è stato al centro di alcune inchieste, sempre in campo finanziario. Dunque, non è nuovo il suo nome alla giustizia italiana.

Perché è stato arrestato l’immobiliarista

Coppola è stato arrestato a Dubai dopo la condanna in via definitiva per il crac del Gruppo Immobiliare 2004, di Mib Prima e di Porta Vittoria, emessa a luglio del 2022. Era, in pratica, latitante da circa un anno ma ciò non toglie che continuava a pubblicare sui social attaccando anche i magistrati. Inoltre, risulta indagato dalla procura di Milano anche per una tentata estorsione nei confronto della società proprietaria dell’area di Porta Vittoria.

