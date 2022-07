Toscana, cinque incendi in Versilia: colpiti Viareggio, Massarosa e Bozzano

Toscana, cinque incendi in Versilia: colpiti La Morina, Massarosa, Bozzano e la pineta di Viareggio. Da ieri sera i vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. Impiegati automezzi e Canadair nelle operazioni di bonifica.

Incendi in Toscana, cinque roghi a Versilia: ultimi aggiornamenti

Notte di roghi in Toscana, la regione della Versilia va in fiamme. Da ore i vigili del fuoco stanno cercando di domare cinque incendi che hanno interessato le aree attorno a Lucca e la pineta di Viareggio.

Il primo si è sviluppato in località La Morina, per poi espandersi fino sul canale Burlamacca a Viareggio, vicino a Massarosa. Altri due roghi hanno poi interessato la pineta di Levante di Viareggio, mentre un altro è scoppiato vicino a Camaiore, nella zona Monte Magno. Il più pericoloso, un vero e proprio inferno, si è esteso vicino a Bozzano, sempre in zona Massarosa: scoppiato nella sera del 18 luglio, ha continuato ad espandersi per tutta la notte.

L’intervento dei vigili: evacuate 40 persone dalle proprie case

I vigili del fuoco hanno evacuato almeno 40 persone dalle loro abitazioni nell’area circostante. I soccorritori stanno ancora cercando di spegnere le fiamme prima che diventino indomabili: un vento da nord-est ha soffiato tutta la notte, continuando ad alimentarle. La mancanza di vie d’accesso ai boschi e alle colline e in generale il difficile terreno hanno inoltre reso più complicate le operazioni di bonifica.

A questo scopo stanno impiegando anche automezzi e velivoli, tra cui tre elicotteri e due Canadair.

Da ieri sera #vigilidelfuoco di #Lucca, con rinforzi provenienti dai comandi di Firenze, Pisa, Livorno, Pistoia e Massa Carrara, impegnati a Massarosa (LU) per un #incendio di vegetazione. A scopo cautelativo allontanati 30 residenti, due Canadair in azione [#19luglio 7:45] pic.twitter.com/ffIuNJKEeK — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 19, 2022

Per chi abbia bisogno di assistenza, il comune di Massarosa ha condiviso un numero di telefono da contattare per necessità ed emergenze legate agli incendi: “Ancora in corso il terribile incendio sulle nostre colline.

Per le persone che hanno lasciato le loro abitazioni in queste ore e per chi ha necessità di assistenza il numero da contattare è lo 0584 939767“.