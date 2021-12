Charlene di Monaco, ultime notizie: il padre “È quasi morta”

Charlene di Monaco, ultime notizie: le condizioni della principessa stando alle parole del padre non sembrano essere ottimali. Dichiarazioni sono discordanti da quelle rilasciate dal principato.

Charlene di Monaco, ultime notizie

Charlene di Monaco starebbe attraversando un periodo complicato dal punto di vista della salute. La principessa, rimasta per molti mesi in Sudafrica a causa delle sue gravi e precarie condizioni di salute è finalmente tornata a Monaco ma purtroppo è stata nuovamente ricoverata in Svizzera per alcune complicanze.

Le dichiarazioni del padre hanno fatto scattare l’allarme. In un’intervista rilasciata a “Page Six”, il padre Michael ha rivelato: “Charlène in Sudafrica è quasi morta. Non capisco perché Palazzo Grimaldi sminuisca la gravità della situazione”.

Non ci sono aggiornamenti sulle condizioni di salute

Inizialmente, dal principato le notizie non avevano fatto preoccupare solo che ora è calato il silenzio a parte le dichiarazioni del padre della principessa di Monaco.

La principessa, dopo svariati mesi in Sudafrica, è rientrata a casa ma è subito ripartita verso una località segreta in Svizzera dove pare sia stata ricoverata.

Dunque, Charlene di Monaco è ancora ricoverata in una struttura sanitaria top secret a causa di una grande spossatezza fisica e mentale. Intanto, i figli Jacques e Gabriella hanno compito 7 anni. I piccoli sono nati infatti il 10 dicembre 2014. Per i bambini è stato un anno difficile, separati dalla madre per mesi. Anche nel giorno del compleanno dei proprio figli Charlene non è stata presente segno che le condizioni di salute sono più gravi del previsto. Dopo mesi passati lontana dai gemelli, la principessa Charlene deve ancora rinunciare e salvaguardare, a quanto pare, la propria condizione di salute.