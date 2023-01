Scream 6: uscita, cast e trailer italiano del nuovo film con Jenna Ortega

Scream 6 arriva al Cinema con un altro entusiasmante capitolo horror. Il sesto film del personaggio incappucciato mette insieme personaggi già visti nei vecchi film con nuovi come l’attrice di Mercoledì Jenna Ortega.

Scream 6: uscita e cast

Scream torna a Cinema con il capitolo sesto della saga horror del personaggio incappucciato. L’uscita nelle sale cinematografiche è prevista per il 9 marzo 2023. Questo capitolo metterà insieme vecchi e nuovi personaggi della saga.

Il sesto capitolo della saga vedrà il ritorno di Kirby Reed, interpretata da Hayden Panettiere. Kirby è stata una delle vittime di Ghostface in Scream 4 del 2011. “Ha fatto molta strada – ha raccontato Panettiere a EW, parlando di Kirby – Quello che le è successo ha ovviamente avuto un impatto sulla sua vita, e l’ha mandata in una certa direzione, ma in fondo è sempre la stessa vecchia Kirby. È solo un po’ più grande, un po’ più saggia, ma altrettanto irriverente”. Le immagini diffuse da EW mostrano il ritorno anche di altri personaggi, tra cui la reporter Gale Weathers (Courteney Cox, per la sesta volta in un capitolo della saga) e il gruppo principale di sopravvissuti di Scream 2022: Melissa Barrera alias Sam Carpenter, Jenna Ortega nel ruolo di Tara Carpenter, Jasmine Savoy Brown nei panni di Mindy Meeks-Martin e Mason Gooding come Chad Meeks-Martin. Ci sarà anche Dermot Mulroney nei panni di un nuovo personaggio, un poliziotto.

“All’inizio del film vediamo il mio personaggio, Tara, che evita il suo trauma e cerca disperatamente di reclamare la sua esperienza adolescenziale e di diventare una normale studentessa universitaria”, ha spiegato a EW Jenna Ortega.

Trailer italiano del nuovo film con Jenna Ortega

LEGGI ANCHE: Matrimonio Maneskin a Roma: lancio di Rush e gli ospiti vip all’evento musicale