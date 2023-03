Sciopero treni l’8 marzo 2023: aziende aderenti e orari dello stop a Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli

Sciopero treni l’8 marzo 2023: giornata di proteste e agitazioni voluta dai sindacati per quanto riguarda i mezzi di trasporto sia pubblici sia privati. In molte grandi città si rischiano di creare diversi disagi ai pendolari e passeggeri.

Sciopero treni l’8 marzo 2023: aziende aderenti

Giornata di stop e proteste per il trasporto pubblico e privato. Sono coinvolte le aziende di Trenord e Trenitalia, ma anche il tpl, metro, bus e tram Atm. Come conferma il portale del ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, l’agitazione coinvolge diverse sigle sindacali e avrà orari diversi a seconda della località. Lo sciopero è indetto contro la violenza sulle donne e in supporto dei loro diritti, a partire da quello all’aborto e quello all’eguaglianza salariale. A volere la protesta sono state le sigle sindacali: Adl Cobas, Cobas Sanità Università e Ricerca, Cub, Slai Cobas per il sindacato di classe e Usb. Aderiscono Cub Sanità, Usb Pi, Usi Cit e Usi educazione.

Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che è stato “proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei dipendenti del gruppo Fs Italiane, in adesione a uno sciopero generale, dalle ore 21 di oggi (7 marzo) alle ore 21 di mercoledì 8 marzo 2023”.

Orari dello stop a Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli