Cristina D’Avena rimpiange di non avere un figlio: “Se fossi mamma sarei più felice”. Chi è il fidanzato della cantante?

Cristina D’Avena ha confessato diversi particolari della sua vita privata e personale. Tra le tante cose c’è il rimpianto per la cantante di non essere ancora diventata madre. Inoltre, ha confidato anche di avere un fidanzato segreto.

Cristina D’Avena rimpiange di non avere un figlio: “Se fossi mamma sarei più felice”

Cristina D’Avena si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera. Tra i tanti temi affrontati quello di non essere madre ha colpito più di tutti. “Fossi madre sarei più felice. Non so se sarà un rimpianto, di certo non è un pensiero che mi assilla. Perché mi sento una donna realizzata, apprezzata”, dice. Probabilmente, è stata impegnata e distretta dalla carriera: “Ho lavorato tanto senza guardare l’ora, ecco, l’orologio biologico che non fa sconti. Quando mi sono resa conto che era tardi, d’aver perso tempo, sì: mi è dispiaciuto”.

Chi è il fidanzato della cantante?

La cantante ha confidato di avere una relazione e un fidanzato segreto che rimane nell’anonimato per scelta di Cristina. “Sono innamorata e molto riservata. Non dirò con chi né lui cosa fa. Solo che viviamo fra Bologna e Milano”.

La D’Avena ha raccontato anche di essere stata pedinata in passato: “L’amico che la pedinava per conto del padre era «un ex carabiniere a cavallo, Giuseppe. Riferiva tutto al mio babbo: incontri, uscite, umori. Uomo incorruttibile. Tra le poche concessioni, qualche cena a San Babila con colleghi e attori di teatro. Seguiva una passeggiata in via Monte Napoleone, poi a letto. Mamma, casalinga, era più morbida”. Infine, sui suoi guadagni: “Non ho scritto io i testi, dunque nessun incasso per i diritti d’autore. Ma ho venduto 7 milioni di dischi e funziono ancora. Quando presi la patente mi regalai una Bmw cabrio, la mia prima macchina. Ricordo mio padre sconvolto: “Ma quanto hai speso?”.

