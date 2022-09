Trenitalia, sciopero del personale mobile il 9 settembre

Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal, Orsa Ferrovie e Faisa-Cisal hanno organizzato e proclamato uno sciopero nazionale del personale mobile di Trenitalia e di Trenitalia Tper dalle 9 alle 17 di venerdì 9 settembre 2022.

Il motivo? Le condizioni di insicurezza nelle quali i lavoratori, meglio conosciuti come controllori, sono costretti a lavorare. Come si legge in una nota Fit Cisl ER, nel pomeriggio del 2 settembre è avvenuta “l’ennesima aggressione in regione ai danni di un capotreno. E’ successo sul treno 17554 Rimini-Ravenna-Bologna di Trenitalia Tper. Durante le operazioni di controllo dei biglietti il capotreno è stato aggredito con forti pugni da parte di un viaggiatore sprovvisto di biglietto” .