Liceo del Made in Italy, che cos’è? Materie, piano di studi, quando inizia

Che cos’è il Liceo del Made in Italy, materie e piano di studi della nuova scuola superiore. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sul nuovo liceo con lo scopo di valorizzare i giovani e prepararli al mondo imprenditoriale.

Il progetto del Liceo del Made in Italy si fa sempre più concreto. Negli scorsi giorni il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che definisce, a grandi linee, su quali materie sarà basato il nuovo istituto superiore. Il principale obiettivo di questo nuovo indirizzo è quello di aiutare i giovani ad acquisire specifiche competenze che li aiutino a “promuovere e valorizzare” i settori produttivi del Made in Italy. Il disegno di legge include anche l’istituzione dell’associazione Imprese e competenze per il Made in Italy, che avrà lo scopo di aiutare gli studenti del liceo ad inserirsi nel mondo del lavoro e delle imprese.

Le materie e il piano di studi nel dettaglio

Le materie e le attività formative incluse nell’indirizzo sono le seguenti nel biennio:

Lingua e letteratura italiana;

Lingua e letteratura straniera;

Storia dell’arte;

Matematica;

Informatica;

Scienze Naturali;

Fisica;

Storia e Geografia;

Diritto ed Economia politica;

Scienze motorie e sportive;

Religione Cattolica o attività alternative.

Per quanto riguarda invece il triennio, oltre alle normali materie, ci saranno alcune aggiunte specifiche per il nuovo liceo:

Economia e gestione delle imprese del Made in Italy ;

; Modelli di business nelle industrie dei settori della moda, dell’arte e dell’alimentare ;

; Made in Italy e mercati internazionali.

Il piano di studi comprende, inoltre, l’acquisizione di competenze in due lingue straniere moderne, con almeno abilità comunicative a livello B2 per la prima lingua e B1 per la seconda.

Quando inizia il Liceo del Made in Italy?

Per iscriversi alle prime classi del Liceo del Made in Italy non sarà necessario molto tempo, a parte stop inaspettati dell’iter normativo del testo di legge. Il Governo pare sicuro di poterlo istituire per l’anno scolastico 2024/25, o al massimo per quello successivo. Ne è certo il Ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, che lo scorso aprile ha dichiarato: “È importante istituirlo con la legge quadro sul made in Italy poi ci sarà il lavoro di programmazione con le Regioni per arrivare, mi auguro, già nel 2025, a che ci possa essere un liceo del made in Italy, innanzitutto nei distretti industriali italiani”.