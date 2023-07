Sciopero dei treni 13 luglio di Trenitalia e Italo: orari dello stop e fasce garantite decise da Salvini

Sciopero dei treni di Trenitalia e Italo annunciato e previsto nella giornata di giovedì 13 luglio. Dunque, non più uno stop di 24 ore come era previsto inizialmente. L’intervento del minsitro Matteo Salvini ha modificato gli orari dello stop dei mezzi.

Sciopero dei treni 13 luglio di Trenitalia e Italo

Giovedì 13 luglio si fermano per protesta i treni di Trenitalia e Italo. Lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. Lo stop era previsto inizialmente previsto a partire dalle 3 di oggi, si fermerà alle 15 dello stesso giorno e non più alle 2 di venerdì 14 luglio. Poi, l’intervento del ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha cambiato le carte in tavola.

Orari dello stop e fasce garantite decise da Salvini

Dalle ore 03:00 alle ore 15:00 di giovedì 13 luglio 2023 si fermano i mezzi di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. Per i treni Regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Anche Italo ha previsto delle fasce di garanzia e le ha pubblicato sul suo sito.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“Ho appena firmato l’ordinanza che dimezza lo sciopero dei treni indetto dei sindacati per domani e dopodomani perché lasciare a piedi 1 milione di italiani e di pendolari, di lavoratori e di lavoratrici un giovedì di luglio con una temperatura fino ai 35 gradi era impensabile. Mi adopererò affinché le aziende incontrino i sindacati per arrivare a dare soddisfazioni ai lavoratori delle ferrovie italiane senza lasciare a piedi centinaia di migliaia di italiani che non hanno colpe”, ha affermato ieri Salvini in un video al termine della riunione al Mit con i sindacati.