Blanco a Genova: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Blanco a Genova: l’artista si esibisce in concerto nelle due date di recupero dopo l’incidente e il forfait di giugno. Il suo tour estivo continua con tanti sold out fatti registrare e ben 5 dischi di platino conquistati per le oltre 250mila copie vendute.

Blanco a Genova: scaletta delle canzoni

Blanco si esibisce a Genova nella serata di martedì 13 settembre in occasione del Goa Boa Festival XXIV Edizione.

Si tratta della seconda tappa a Genova per il cantante, dopo il rinvio avvenuto a fine giugno. L’artista, infatti, aveva raccontato di aver avuto un piccolo incidente e di essere stato costretto a rimandare la tappa a Genova. Dunque, ecco il recupero del 12 e 13 settembre 2022. “Ciao belli. Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo…(ora sto bene). La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno.

Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”.

Ecco quale potrebbe essere l’ordine di uscita dei brani per il concerto di questa sera sulla base delle tappe precedenti. Brividi verrà cantata da Blanco nella versione solista.

Mezz’Ora di sole

Paraocchi

Figli di puttan*

Sai cosa c’è

Finché non mi seppelliscono

Pornografia (Bianco paradiso)

David

Ladro di fiori

Belladonna (Adieu)

Nostalgia

Notti in bianco (Acustico)

Blu celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi fai impazzire

Afrodite

La canzone nostra (Mace cover)

Brividi (Mahmood & Blanco cover)

Notti in bianco

I biglietti del concerto

Purtroppo i biglietti del concerto di Blanco sono andati esauriti e dunque un altro sold out per l’artista nel suo tour estivo. Il Blu Celeste Tour ha totalizzato oltre 300mila biglietti venduti. Inoltre, il suo ultimo album ha conquistato ben 5 dischi di platino per le oltre 250mila copie vendute.

