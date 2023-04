Atm a Milano, app Moovit per acquistare i biglietti: come funziona e quali sono i vantaggi

Atm a Milano, arriva la nuova applicazione Moovit che permette tra le varie funzionalità di acquistare in modo rapido e semplice i biglietti dei mezzi nel capoluogo lombardo. Una nuova funzionalità che rende più smart il mondo del trasporto urbano ed extra-urbano.

Atm a Milano, app Moovit per acquistare i biglietti

Novità importanti per l’azienda di trasporti Atm di Milano. Arriva, infatti, ufficialmente, l’applicazione Moovit che include il mobile ticketing fornito dagli operatori telefonici TIM, Vodafone e WINDTRE in collaborazione con Digital Virgo. Infatti, attraverso il nuovo sistema, si può acquistare il biglietto tramite un pratico e veloce SMS e pagarlo con il proprio credito telefonico.

Come funziona e quali sono i vantaggi

Nell’app Moovit sono disponibili tutti i mezzi di Milano e della Lombardia: dagli autobus alle metropolitane, dai treni regionali Trenord agli autobus extraurbani di Autoguidovie, dai taxi Free Now e WeTaxi fino ai principali servizi in sharing cittadini, tra questi gli scooter Acciona e Cityscoot e Zig Zag, le biciclette BikeMi e Tier, e i monopattini elettrici Tier.

“Per la prima volta in Italia attiviamo in Moovit la possibilità di acquistare il biglietto dei mezzi pubblici tramite la nostra app” ha affermato Samuel Sed Piazza, Direttore europeo di Moovit. “Siamo felici di partire con questa funzionalità anche da Milano, città che spesso è stata laboratorio delle migliori tecnologie di mobilità presenti nel Paese e città dove quotidianamente centinaia di migliaia di utenti si affidano al nostro servizio per pianificare i propri spostamenti in ottica Mobility as a Service. Finalmente senza dover cambiare app, aggiungiamo l’ultimo tassello utile all’utente durante il proprio viaggio: il pagamento del titolo di viaggio”.