Sciopero dei taxi martedì 10 ottobre: motivazioni, orari dello stop e corse garantite

Sciopero dei taxi annunciato per martedì 10 ottobre 2023. Sono giorni di protesta da parte dei trasporti in tutta Italia che si troverà in un inizio di settimana bloccata probabilmente dal traffico delle macchine.

Sciopero dei taxi martedì 10 ottobre: motivazioni

Martedì 10 ottobre è previsto lo sciopero di 24 ore dei taxi e “la causa scatenante è il decreto Asset, un provvedimento omnibus predisposto non a caso nel periodo estivo, con tempi di approvazione contingentati, 60 giorni”. Sono le parole di Usb Taxi ricordando la protesta indetta insieme ad altre sigle. “Inopportuno è la definizione più elegante per questo decreto e ce ne renderemo conto quando con il più classico scaricabarile gli enti locali e il governo si rimpalleranno le responsabilità dell’incremento delle licenze senza nessun dato concreto”.

Riguardo il provvedimento Omnibus “i primi due commi sono quasi ridicoli, il Governo non solo non si occupa di definirli, ma addirittura introduce delle procedure che ne annulleranno in parte gli effetti. Un altro elemento negativo è la possibilità di rilasciare fino al 20% di nuove licenze taxi abrogando ogni norma che prevede una programmazione territoriale”.

Gli orari dello stop e corse garantite

Gli orari di stop per i taxi martedì 10 ottobre nelle 24 ore di proteste dovrebbero prevedere disagi nelle seguenti fasce orarie: dalle 8:30 alle 17:00 e dalle ore 20:00 fino a fine servizio. “Il 10 ottobre noi protestiamo contro il decreto Asset, che definiamo inopportuno in quanto mentre c’è una legge che aspetta da 4 anni e mezzo e sono i decreti attuativi del 2019, per andare a cercare di riordinare il settore, per ricostruire una mappa che il ministero dei Trasporti non ha, si introduce una misura che interviene senza avere dati concreti e abroga le norma che doveva stabilire come rilasciare le licenze sui territori. Insomma, esattamente l’opposto di ciò che avrebbero dovuto fare i decreti attuativi”, denuncia Riccardo Cacchione, coordinatore di Usb Taxi.

