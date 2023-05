Chi era Monica Sirianni, causa morte dell’ex concorrente del Grande Fratello

Chi era Monica Sirianni, la causa della morte dell’ex concorrente del Grande Fratello 12. Insegnante di inglese nativa di Sidney, è scomparsa a soli 37 anni. È ricordata dal pubblico del GF per la sua storia d’amore con un altro gieffino, Fabrizio Conti.

Chi era Monica Sirianni, causa morte dell’ex concorrente del GF 12

Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello 12, è morta a soli 37 anni a causa di un malore improvviso. L’ex gieffina si trovava in un bar di Soveria Mannelli, a Catanzaro, insieme ad un gruppo di amici, quando ha cominciato a sentirsi male. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, che han trasportato la 37enne d’urgenza in ospedale, non c’è stato nulla da fare per lei. Al momento sono ancora in corso accertamenti per verificare le cause del decesso. La principale ipotesi resta quella dell’infarto.

L’esperienza al Grande Fratello, la carriera e la vita privata

Nata a Sidney nel 1986, Monica Sirianni era tornata in Italia contro il volere dei suoi genitori, emigrati in Australia. Quando entrò nella casa del Grande Fratello 12 aveva 25 anni e lavorava come insegnante di inglese. Monica non arrivò nelle fasi finali del programma, complice anche un rapporto amore-odio col pubblico e con alcuni membri del cast. In particolare, è ricordata per la sua appassionante storia d’amore con Fabrizio Conti, suo collega gieffino.

Presissimi l’uno dall’altra, Monica decise di lasciare il suo fidanzato di allora, Diego Bevilacqua, per cominciare una relazione con lui. Anche Fabrizio si lasciò alle spalle i suoi flirt con un’altra gieffina, Martina Pascutti, pur di stare con Monica. I due erano ancora insieme alla fine del GF 12, che si concluse con la vittoria di Sabrina Mbarek. Poco dopo la fine del reality, tuttavia, gli ex gieffini decisero di prendere strade separate. Dopo questa esperienza televisiva, Monica Sirianni si è gradualmente allontanata dal piccolo schermo, tornando alla sua vita di sempre.