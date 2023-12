Hande Soral, chi è Umit di Terra Amara: vita privata, carriera, marito, figlio

Chi è Hande Soral, volto di Ayla Umit Kahraman nella soap opera Terra Amara. Bellissima attrice e modella turca molto apprezzata in patria, ha recitato in molti film e serie tv di successo. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Hande Soral, Umit di Terra Amara: vita privata e carriera dell’attrice

Nata ad Inegol il 2 febbraio 1987, Hande Soral ha 36 anni ed è un’attrice e modella turca, famosa in Italia per aver interpretato la dottoressa Ayla Umit Kahraman nell’amata soap opera Terra Amara, trasmessa in Italia su Canale 5. Figlia di genitori di origine albanese, ha un fratello, Bedirhan Soral, ed una sorella Bensu Soral, anche lei attrice e protagonista del film Netflix Lezioni Private. Prima di lanciarsi nel mondo della moda e dello spettacolo, Hande Soral ha studiato Psicologia presso l’Università Bilgi, ad Istanbul.

Il suo esordio sul piccolo schermo arriva nel 2007, con un piccolo ruolo in Komedi Dükkanı, programma di intrattenimento di TV8. Questa prima apparizione le apre le porte della televisione: negli anni successivi recita in serie molto apprezzate in Turchia come Küçük Kadınlar, Calikusu, Yılanların Öcü, İsimsizler e Diriliş: Ertuğrul. In seguito trova spazio anche al cinema, in diverse pellicole mai distribuite oltre i confini nazionali. Il suo profilo Instagram ad oggi conta oltre 2.2 milioni di follower ed è pieno di scatti sponsorizzati da marchi di moda e vari altre tipologie di prodotti.

Vita privata: marito, figlio

Nel 2017 Hande Soral ha sposato İsmail Demirci, attore di origini bulgare anche lui molto apprezzato dal pubblico televisivo turco. Dal loro amore è nato un figlio, Ali, al mondo dal 2022. I due attori hanno pubblicato una serie di dolcissime foto sui rispettivi profili Instagram per celebrare la sua nascita: “Benvenuto, figlio”.