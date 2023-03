Oroscopo settimanale Branko 3-9 aprile, previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 3 al 9 aprile per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni di aprile? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 3 al 9 aprile, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano nei primi d’aprile? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 3 al 9 aprile.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 3-9 aprile

È il momento di frenare per i nati nell’Ariete. I ritmi lavorativi troppo serrati vi sfiancano, e lo stress accumulato nel privato non vi aiuta. Prendetevi un momento per respirare e per rivalutare le vostre priorità. Date la priorità al vostro benessere interiore per il momento, siate un po’ egoisti per una volta. Ritornerete più forti di prima, pronti ad affrontare ogni avversità.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 3-9 aprile

Una settimana all’insegna della praticità attende i nati nel Toro. Siete fin troppo spesso testardi e duri di comprendonio: a volte gli astri devono insegnarvi le loro lezioni con le cattive. Prendete atto di quanto accade attorno a voi e cercate di adattarvi, non è il momento di fare crociate sul nulla. Seguite la corrente senza borbottare troppo, potrebbe persino piacervi!

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 3-9 aprile

L’amore accende il cuore dei nati nei Gemelli. La Luna alimenta la vostra passione e vi regala giorni pieni di atmosfere romantiche. Approfittatene per osare un po’ di più con la persona che amate, cercate di capire se è possibile fare il passo successivo. Evitate però gli eccessi, non sforzatevi di fare esperienze e ad agire in contesti in cui non vi sentite a vostro agio.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 3-9 aprile

Decisioni importanti in arrivo per i nati nel Cancro. Nei prossimi giorni alcune situazioni aperte ormai da tempo potrebbero finalmente arrivare alla chiusura. Non abbiate fretta, cercate di analizzare al meglio il contesto prima di agire in modo avventato. Non prendete impegni definitivi prima di avere la certezza che sia la cosa giusta da fare.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 3-9 aprile

La pausa è d’obbligo per i nati nel Leone. Tante, troppe decisioni in sospeso nella vostra vita al momento, ma non siete nel giusto stato mentale per poterle affrontare. Non c’è nulla di male a prendere un po’ di tempo per voi stessi. Prendetevi una pausa da tutto e da tutti, lasciate il timone a qualcun altro senza troppe remore. Non vi sono permessi errori, a mente fredda riuscirete a scegliere con più lucidità.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 3-9 aprile

Incassi in arrivo per i nati nella Vergine. Alcuni progetti forse dimenticati inizieranno a portare grandi frutti. Sono soddisfazioni importanti che potranno diventare la base di qualcosa di ancora più ambizioso. Abbiate fiducia nelle vostre idee e nelle vostre capacità, provate ad osare un po’ di più. Cercate il supporto di chi vi conosce e ha a cuore il vostro successo.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 3-9 aprile

Si apre una settimana placida per i nati nella Bilancia. Pochi ostacoli immediati sul vostro percorso, ma anche tanta, tanta noia. Un paio di questioni aperte cominciano a fare capolino e potrebbero rivelarsi problematiche a lungo termine, ma è troppo presto per prendere una decisione. Godetevi questo momento di pace e aspettate ulteriori evoluzioni.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 3-9 aprile

I nati nello Scorpione dovranno cominciare a fidarsi della propria testa. Una voce ostinata nella vostra testa continua a minare la vostra autostima e le vostre idee, spingendovi sempre sulla via più facile e sicura. Provate ad ascoltare quella più ottimista per una volta, prendetevi qualche rischio per quello in cui credete.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 3-9 aprile

Romanticismo e avventure nel futuro dei nati nel Sagittario. La Luna vi sorride e vi regala molti incontri intriganti con grande potenziale amoroso. Valutate bene chi vi accende di più senza saltare per forza sul primo treno che passa, ma fate una scelta o rimarrete con un pugno di mosche. Occhio sul lavoro, l’eccesso di passione in quel caso potrebbe essere punito.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 3-9 aprile

I nati nel Capricorno dovranno muoversi con cautela. Avete tanti pensieri in testa ed è facile perdere di vista ciò che avete di fronte. Cercate di tenere gli occhi aperti, rischiate di essere travolti dalla vita all’improvviso. È importante avere una visione d’insieme del vostro ambiente circostante, solo così riuscirete a rientrare senza problemi e rimpianti.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 3-9 aprile

Giorni pieni d’amore in arrivo per i nati nell’Acquario. Dopo un periodo di magra, finalmente potreste incontrare qualcuno di speciale. Gli astri sono dalla vostra parte, ma sta a voi fare la prima mossa. Cercate il momento giusto per mettervi in gioco, senza troppe indecisioni. In ufficio la situazione è un po’ più traballante: non sempre è possibile tenere tutto sotto controllo.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 3-9 aprile

Grandi entrate in arrivo per i nati nei Pesci. Dopo tanti sacrifici, finalmente il vostro lavoro comincia a portare i risultati sperati. Il successo vi riempie di energia, sfruttatela per proseguire sulla vostra strada con più impegno di prima: è l’ora di giocarsi il tutto per tutto. In amore sappiate gestire i tempi, non portate a casa la frenesia lavorativa.